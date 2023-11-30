Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

Karlı ve buzlu havada yürüme ile ilgili tavsiyeler bulunan Op. Dr. Soner Özcan, “Yüksek topuklu ve kaygan tabanlı ayakkabılar giymekten kaçınılmalı, yerine lastik ya da kauçuk tabanlı kaymayan ayakkabılar giyilmeli. Gerekirse ayakkabı üzerine çorap giyilmelidir. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek hareketimizi kısıtlayabileceği için sıcak tutan ve çok sıkı olmayan kıyafetler giyilmeli. Düşme anında dengenin sağlanmasını ve kendimizi korumamıza yardımcı olduğu için hava çok soğukta ayaz da olsa elleri ceplere sokmadan yürümeli. Karda yürürken cep telefonu ile konuşulmamalı. Karda ve özellikle granit veya mermer zeminlerde yürürken küçük ve yavaş adımlarla yürünmeli. Merdivenlerden inerken veya çıkarken korkuluklardan destek alınmalı, adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalıdır. Buzlanma olan alanlardan uzak durulmalı. Kaygan zeminlerde yürürken şemsiye ya da bastonlardan destek alınmalı. Yumuşayan karın altında buz tabakalarının olabileceği unutulmamalı. Düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalı. Leğen kemiği, sırt, bel ve boyun travmalarında, kazaya uğrayan kişi hareket ettirilmeden hastaneye götürülmelidir” şeklinde konuştu. Peki kayıp düştüyseniz ne yapacaksınız Tüm bu önlemlerin alınmasına rağmen kayıp düşülmesi alınacak önlemleri sıralayan Op. Dr. Soner Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalıdır. Bir süre yerden kalkmadan beklenmeli, kol ve bacak gibi uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir. Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir. Vücudun alt kısmında yani kalçada ya da bacaklarda bir sakatlanma söz konusu ise hiç hareket etmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Kırık olan bacağı hareket ettirmek veya üzerine basmak kesinlikle doğru değildir.”