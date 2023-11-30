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Yaşam
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Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

2023-11-30 15:07:24
Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı başladı. Kar ve buzda yürümek ise bir hayli zorlu oluyor. Ciddi sağlık sorunlarına yol açmadan karda yürümek istiyorsanız bu önerilere kulak kabartın.

#1
Foto - Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Soner Özcan, kış ayları ile birlikte kayarak düşme vakalarında artış olduğunu belirterek, “Buzlu ve karlı zeminlerde telefonla asla konuşmayın ve ellerinizi ceplerinize sokmayın” dedi. Yaşanan kar yağışı ve aşırı buzlanma sonucunda özellikle buzlu kaldırımlarda ve üst geçitlerde kayarak düşme sonucunda ciddi yaralanmalara sebep olarak büyük tehlike oluşturduğunu anlatan Op. Dr. Soner Özcan, ”Bu aylarda sokakta yürürken çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle gençlerde burkulma ve yumuşak doku travmasına sebep olan bu kazalar, yaşlılarda ise ciddi kırıklara yol açabiliyor. İleri yaşlarda görme keskinliğinin azalması, kas kuvvetinin azalması ve koruyucu reflekslerin azalması gibi nedenlerle denge kurmak zorlaşıyor ve düşmek kolaylaşıyor. Ayrıca düşmeler sonucunda kemik erimesi nedeniyle kırık oluşma ihtimali de daha fazla oluyor. Bu nedenle ileri yaştaki kişilerin gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları olumsuzluk yaşanmaması açısından daha iyi olur” diye konuştu.

#2
Foto - Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

Karlı ve buzlu zeminde kayarak düşmelerde en sık yaralanmaların kollar açık şekilde ellerin üzerine düşme veya sırtüstü düşme şeklinde olduğunu anlatan Özcan, “Bunun sonucunda el bileğinde omuzda dirseklerde kalçada ve omurlarda yumuşak doku ezilmesi kırık ve çıkık meydana gelirken, boyuna ve başa alınan darbelerde ciddi sonuçlara yol açan kafa travması meydana gelebilmektedir. Bu nedenle düşme sonucu başına ciddi travma alan ve beyin sarsıntısı geçiren kişinin bekletilmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Siz nasıl yürüyorsunuz? İşte uzmanından karda yürüme tüyoları

Karlı ve buzlu havada yürüme ile ilgili tavsiyeler bulunan Op. Dr. Soner Özcan, “Yüksek topuklu ve kaygan tabanlı ayakkabılar giymekten kaçınılmalı, yerine lastik ya da kauçuk tabanlı kaymayan ayakkabılar giyilmeli. Gerekirse ayakkabı üzerine çorap giyilmelidir. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek hareketimizi kısıtlayabileceği için sıcak tutan ve çok sıkı olmayan kıyafetler giyilmeli. Düşme anında dengenin sağlanmasını ve kendimizi korumamıza yardımcı olduğu için hava çok soğukta ayaz da olsa elleri ceplere sokmadan yürümeli. Karda yürürken cep telefonu ile konuşulmamalı. Karda ve özellikle granit veya mermer zeminlerde yürürken küçük ve yavaş adımlarla yürünmeli. Merdivenlerden inerken veya çıkarken korkuluklardan destek alınmalı, adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalıdır. Buzlanma olan alanlardan uzak durulmalı. Kaygan zeminlerde yürürken şemsiye ya da bastonlardan destek alınmalı. Yumuşayan karın altında buz tabakalarının olabileceği unutulmamalı. Düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalı. Leğen kemiği, sırt, bel ve boyun travmalarında, kazaya uğrayan kişi hareket ettirilmeden hastaneye götürülmelidir” şeklinde konuştu. Peki kayıp düştüyseniz ne yapacaksınız Tüm bu önlemlerin alınmasına rağmen kayıp düşülmesi alınacak önlemleri sıralayan Op. Dr. Soner Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalıdır. Bir süre yerden kalkmadan beklenmeli, kol ve bacak gibi uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir. Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir. Vücudun alt kısmında yani kalçada ya da bacaklarda bir sakatlanma söz konusu ise hiç hareket etmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Kırık olan bacağı hareket ettirmek veya üzerine basmak kesinlikle doğru değildir.”

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