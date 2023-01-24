  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!

2023-01-24 21:16:21
Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!

Siyonist terör devleti İsrail, bir Filistin köyünü üst üste tam 212 kez yıktı.

#1
Foto - Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!

İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarında zulmün her türlüsünü, terörün türlü modellerini uygulayan Siyonist terör devleti İsrail, bir Filistin köyünü üst üste tam 212 kez yıktı.

#2
Foto - Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!

Filistin Ajansı’nın yıkım fotoğrafları eşliğinde paylaştığı bilgilere göre, terör devleti İsrail’e bağlı işgal güçleri,

#3
Foto - Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!

Negev bölgesindeki Arakib köyünü üst üste 212. kez yıktı. Arakib köyü ise, zulmün bu türünde dünya rekorunun sahibi oldu.

İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları
Gündem

İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği Yeni Konut Finansman Programı'nın ayrıntıları belli oldu.
Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den müthiş hamle, Avrupa ülkeleri kapımızı çalacak
Ekonomi

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den müthiş hamle, Avrupa ülkeleri kapımızı çalacak

Türkiye, rüzgar, güneş ve hidroelektriğin ardından hidrojeni de üretim yelpazesine eklemeyi başardı. Üretilen enerjinin Avrupa ülkelerine ih..
Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı
Gündem

Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı

Halil Konakçı Hoca, sabah namazında vaaz verdiği gerekçesiyle mahallelinin rahatsızlığını dile getirdiğini duyunca şaşkına döndü...
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bir vedaya daha hazırlanıyor. Dizide Alpagut karakterini oynayan F..
ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu
ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi
Dünya

ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

ABD modern, Blok 70 Viper versiyonuna modernize edilen bir F-16 savaş uçağını daha Yunanistan'a teslim etti. Türkiye'nin Yunanistan'dan dah..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23