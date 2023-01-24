2023-01-24 21:16:21 Siyonistlerden zulümde dünya rekoru!
Siyonist terör devleti İsrail, bir Filistin köyünü üst üste tam 212 kez yıktı.
Siyonist terör devleti İsrail, bir Filistin köyünü üst üste tam 212 kez yıktı.
İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarında zulmün her türlüsünü, terörün türlü modellerini uygulayan Siyonist terör devleti İsrail, bir Filistin köyünü üst üste tam 212 kez yıktı.
Filistin Ajansı’nın yıkım fotoğrafları eşliğinde paylaştığı bilgilere göre, terör devleti İsrail’e bağlı işgal güçleri,
Negev bölgesindeki Arakib köyünü üst üste 212. kez yıktı. Arakib köyü ise, zulmün bu türünde dünya rekorunun sahibi oldu.
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