Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler
Terör devleti İsrail, Yahudilerin Sukot Bayramı’nı bahane ederek işgal altındaki Batı Yaka’yı tamamen kapattı. Tüm geçiş noktalarını ulaşıma kapatan katil İsrail ordusu, Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıp Müslümanların kutsal mekanlarına erişimini engelledi. Filistinlilerin hayatını zindana çeviren aşağılık Siyonist zihniyet, Müslümanların ilk kıblesini kuşatırken gasbedici terörist İsrailliler de saldırılarını artırdı.