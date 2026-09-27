Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Eli kanlı katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail, dini bayram kılıfı altında Filistin topraklarındaki zulmüne ve barbarlığına yeni bir boyut kazandırdı. Yahudilerin Sukot Bayramı’nı bahane eden katil İsrail ordusu, Batı Yaka’yı tamamen abluka altına alarak tüm geçiş noktalarını kapattı. İslam dünyasının göz bebeği ve Müslümanların kutsal mabetlerinden olan Mescid-i Aksa’ya erişimi engelleyen Siyonist terör yönetimi, Filistinlilerin en temel insani ve dini haklarını bir kez daha ayaklar altına aldı.