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Dünya
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Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

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Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Terör devleti İsrail, Yahudilerin Sukot Bayramı’nı bahane ederek işgal altındaki Batı Yaka’yı tamamen kapattı. Tüm geçiş noktalarını ulaşıma kapatan katil İsrail ordusu, Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıp Müslümanların kutsal mekanlarına erişimini engelledi. Filistinlilerin hayatını zindana çeviren aşağılık Siyonist zihniyet, Müslümanların ilk kıblesini kuşatırken gasbedici terörist İsrailliler de saldırılarını artırdı.

#1
Foto - Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Eli kanlı katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail, dini bayram kılıfı altında Filistin topraklarındaki zulmüne ve barbarlığına yeni bir boyut kazandırdı. Yahudilerin Sukot Bayramı’nı bahane eden katil İsrail ordusu, Batı Yaka’yı tamamen abluka altına alarak tüm geçiş noktalarını kapattı. İslam dünyasının göz bebeği ve Müslümanların kutsal mabetlerinden olan Mescid-i Aksa’ya erişimi engelleyen Siyonist terör yönetimi, Filistinlilerin en temel insani ve dini haklarını bir kez daha ayaklar altına aldı.

#2
Foto - Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Batı Yaka’daki kent, belde ve köylerde kontrol noktalarını sıkılaştırıp kuşatmayı derinleştiren aşağılık Siyonist zihniyet; Filistinlilerin günlük yaşamını tam anlamıyla felç etti. Tüm bu kısıtlamalar ve kuşatma altında Müslümanlara yönelik baskı tırmandırılırken, Filistin topraklarını gasbeden terörist İsrailliler de katil ordunun koruması altında Filistinli sivillere saldırmaya ve terör estirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bugün başlayan kapsamlı kapatma 3 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek. İşgalci katil İsrail güçleri, Batı Yaka'daki kuşatmayı sıkılaştırırken kontrol noktalarındaki askeri uygulamaları da artırıyor.

#4
Foto - Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Kapatma ve askeri kısıtlamalar nedeniyle Filistinlilerin kutsal mekanlara ulaşımı da engellenirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da devam ediyor.

#5
Foto - Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler

Terör devleti İsrail, Yahudi bayramlarında Filistinlilerin günlük yaşamını ağır biçimde kısıtlayan uygulamalara başvuruyor. Batı Yaka'da kuşatmayı sıkılaştıran, kontrol noktalarındaki askeri kısıtlamaları artıran ve geçişleri kapatan İsrail güçleri, kent, belde ve köylerde yaşayan Filistinlilerin ulaşımını ve günlük yaşamını ciddi şekilde engelliyor.

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Yorumlar

Dürüst

Sabredin gazzeli Filistinli kardeşlerim. Dik ve vakarlı duruşunuzla Sizler bu asrın bedir ehlini ne kadar bizlere hatirlatiyorsunuz. Türkiye güçleniyor diğer İslam ülkeleri Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını bekliyor. Kâfirlerin kahrolmasi rezil olması çok yakındır. Rabbimiz Allahu Teala buyuruyor ki. Yeryüzüne benim Salih kullarım varis olacaktır. Sizin ve bizim neslimizden gelen evlatlarimiz Mehdi ve İsa aleyhisselam a asker olacaklar biiznillah. Yahudilerin sonu çok ama çok yakındır. Allahu Ekber kebiran
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