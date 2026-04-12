Siyonist katil terör devleti Gazze’yi hurdalığa çevirdi: Araçların yüzde seksenini yakıp yıktılar
Gazze’yi kan gölüne çeviren siyonist katil terör devleti İsrail, sadece insanları değil, bölgenin tüm ulaşım altyapısını da barbarca yok etti. Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, kayıtlı seksen binden fazla aracın yüzde yetmiş ila sekseninin İsrail tankları tarafından ezildiğini veya yakıldığını açıkladı. Sokaklarda biriken hurda yığınları salgın hastalıklara davetiye çıkarırken, Filistin halkı ilkel ulaşım yöntemlerine mahkum edilerek büyük bir soykırım kıskacına alındı.