Siyonist katil terör devleti Gazze’yi hurdalığa çevirdi: Araçların yüzde seksenini yakıp yıktılar
Gazze’yi kan gölüne çeviren siyonist katil terör devleti İsrail, sadece insanları değil, bölgenin tüm ulaşım altyapısını da barbarca yok etti. Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, kayıtlı seksen binden fazla aracın yüzde yetmiş ila sekseninin İsrail tankları tarafından ezildiğini veya yakıldığını açıkladı. Sokaklarda biriken hurda yığınları salgın hastalıklara davetiye çıkarırken, Filistin halkı ilkel ulaşım yöntemlerine mahkum edilerek büyük bir soykırım kıskacına alındı.

Küresel zorba ABD’nin sınırsız desteğiyle Gazze’yi açık hava hapishanesinden bir enkaz yığınına dönüştüren İsrail, sivil halkın en temel ihtiyacı olan ulaşım hakkını da gasp etti.

İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de, Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından araçların yüzde 70 ila 80’inin kısmen ya da tamamen tahrip olduğu belirtildi. Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Sözcüsü Enis Arafat basına yaptığı açıklamada, Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının Gazze’de ulaşım ve altyapıya yönelik tahribatına ilişkin bilgi verdi.

Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından Gazze’de kayıtlı 80 binden fazla aracın yüzde 70 ila 80’inin kısmen ya da tamamen tahrip olduğunu belirten Arafat, birçok aracın tamamen yandığını, bir kısmının ise İsrail’e ait tanklar tarafından ezilerek kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti. Yıkımın yalnızca ulaşım kaybı olmadığı, aynı zamanda yol kenarlarında biriken hurda araçların çevresel ve sağlık krizini de derinleştirdiğini ifade eden Arafat, tahrip olmuş araçların toplanması için alan yetersizliği yaşandığı, bu nedenle enkazın kaldırılmasının sınırlı şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Arafat, bu araçların çöp ve atıklarla dolarak haşere ve kemirgenler için üreme alanına dönüştüğünü, bunun da salgın hastalık riskini artırdığını vurguladı. Saldırılar nedeniyle ulaştırma altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü Gazze’de, halkın araçların devre dışı kalmasıyla birlikte alternatif ve ilkel ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldığını aktaran Arafat, bu durumun günlük yaşamı daha da zorlaştırdığı ve insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Yorumlar

ata

müslümanlar sessiz, sakin... bekliyorlar sonlarını... gazzede değil, diğer ülkelerde...
