Siyonist katil terör devleti Gazze’yi hurdalığa çevirdi: Araçların yüzde seksenini yakıp yıktılar

Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından Gazze’de kayıtlı 80 binden fazla aracın yüzde 70 ila 80’inin kısmen ya da tamamen tahrip olduğunu belirten Arafat, birçok aracın tamamen yandığını, bir kısmının ise İsrail’e ait tanklar tarafından ezilerek kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti. Yıkımın yalnızca ulaşım kaybı olmadığı, aynı zamanda yol kenarlarında biriken hurda araçların çevresel ve sağlık krizini de derinleştirdiğini ifade eden Arafat, tahrip olmuş araçların toplanması için alan yetersizliği yaşandığı, bu nedenle enkazın kaldırılmasının sınırlı şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.