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Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

2024-01-15 11:08:11
Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinçle büyük tepki toplamıştı. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı. İsrailli futbolcu soykırımı bu ifadelerle savundu. İşte o ifadeleri ve tüm detaylar...

#1
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı.

#2
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

#3
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

#4
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

#5
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

#6
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

#7
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

#8
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim.

#9
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim.

#10
Foto - Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...

Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim.

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