2024-01-15 11:08:11 Siyonist futbolcunun hamlesi ortalığı karıştırdı! ABD olan biteni şok çerisinde takip ediyor! İfadesi ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinçle büyük tepki toplamıştı. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail'in propagandasını yapan Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, oyuncunun savunması da ortaya çıktı. İsrailli futbolcu soykırımı bu ifadelerle savundu. İşte o ifadeleri ve tüm detaylar...