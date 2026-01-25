Tüm İspanya büyük şaşkınlık içerisinde: Arda Güler satılacak mı? Durum tam tersi
İngiliz ekibi Arsenal, 2026 yazında Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid Yönetimi'nin planı ise oldukça farklı! Madrid ters köşe yapacak.
Real Madrid, 2023 yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etmişti. Ödenen bonservis bedeli şu ana kadar bonuslarla birlikte 26 milyon euroya yükseldi...
Diğer maddeler de devreye girerse, 30 milyona kadar çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca kulüpler arasındaki anlaşmaya göre; Fenerbahçe'nin sonraki satıştan 'lik pay hakkı var.
İngiliz ekibi Arsenal, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Bunun için ciddi bir bütçe hazırladıkları öğrenildi. Fakat Real Madrid Yönetimi'nden çok farklı bir hamle gelecek. Madrid, milli futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak kontratını uzatmayı planlıyor.
Arda'nın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Kazandığı yıllık maaş ise 5.2 milyon euro...
Bu para, takımdaki birçok isme göre son derece az... Real Madrid Yönetimi, milli yıldızımızla 2026 yazında masaya oturacak. Taraflar arasında bir sorun çıkması beklenmiyor.
