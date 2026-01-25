  • İSTANBUL
Spor
18
Yeniakit Publisher
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Olimpiyat oyunları asırlardın dünyanın en prestijli spor organizasyonu kabul ediliyor.

#1
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Sporcuların başarısı, ülkelerin altyapı yatırımlarını, gençlik politikalarını ve toplumsal motivasyonunu dünyaya sergiler.

#2
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Madalya sıralamaları çoğu zaman diplomatik ve sembolik bir rekabet alanına dönüşür.

#3
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Aynı zamanda olimpiyatlar, ev sahibi ülkeler için ekonomik hareketlilik ve küresel görünürlük sağlar.

#4
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Bir sonraki Yaz Olimpiyatları 2028 yılında ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

#5
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Bu nedenle amatör branşlarda mücadele eden sporcular, şimdiden tüm programını 2028'e ayarlamış durumda.

#6
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Sporcular, yıllardır egale edilemeyen rekorları kırıp isimlerini tarihe kazımak için yarışacak.

#7
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

Tam 30 yıldır kırılamayan o rekorlardan biri, üç sporcuya ait. Listenin zirvesinde ise bir Türk var. Karşınızda, halter sporunun olimpiyat tarihindeki en başarılı atletleri.

#8
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

10-Shi Zhiyong (Çin - 2 altın)

#9
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

9-Lu Xiaojun (Çin - 2 altın)

#10
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

8-Chen Yanqing (Çin - 2 altın)

#11
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

7-Tommy Kono (ABD - 2 altın)

#12
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

6-Norbert Schemansky (ABD - 2 altın)

#13
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

5-Vasily Alexeyev (SSCB - 2 altın)

#14
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

4-Hossein Rezazadeh (İran - 2 altın)

#15
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

3-Kakhi Kakhiashvili (SSCB/Yunanistan - 3 altın)

#16
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

2-Pyrros Dimas (Yunanistan - 3 altın)

#17
30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!

1-Naim Süleymanoğlu (Türkiye - 3 altın) Süleymanoğlu, üst üste 3 olimpiyat oyununda altın madalya kazanıp, "aynı kilo kategorisinde" bu başarıyı gösteren "tek" sporcu. Bu nedenle Süleymanoğlu'ndan "halter sporunun zirvesi" diye bahsediliyor./ derleyen: haber7

