30 yıldır rekoru kırılamayan Türk: Dünyada kimse başaramadı!
Olimpiyat oyunları asırlardın dünyanın en prestijli spor organizasyonu kabul ediliyor.
Sporcuların başarısı, ülkelerin altyapı yatırımlarını, gençlik politikalarını ve toplumsal motivasyonunu dünyaya sergiler.
Madalya sıralamaları çoğu zaman diplomatik ve sembolik bir rekabet alanına dönüşür.
Aynı zamanda olimpiyatlar, ev sahibi ülkeler için ekonomik hareketlilik ve küresel görünürlük sağlar.
Bir sonraki Yaz Olimpiyatları 2028 yılında ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.
Bu nedenle amatör branşlarda mücadele eden sporcular, şimdiden tüm programını 2028'e ayarlamış durumda.
Sporcular, yıllardır egale edilemeyen rekorları kırıp isimlerini tarihe kazımak için yarışacak.
Tam 30 yıldır kırılamayan o rekorlardan biri, üç sporcuya ait. Listenin zirvesinde ise bir Türk var. Karşınızda, halter sporunun olimpiyat tarihindeki en başarılı atletleri.
10-Shi Zhiyong (Çin - 2 altın)
9-Lu Xiaojun (Çin - 2 altın)
8-Chen Yanqing (Çin - 2 altın)
7-Tommy Kono (ABD - 2 altın)
6-Norbert Schemansky (ABD - 2 altın)
5-Vasily Alexeyev (SSCB - 2 altın)
4-Hossein Rezazadeh (İran - 2 altın)
3-Kakhi Kakhiashvili (SSCB/Yunanistan - 3 altın)
2-Pyrros Dimas (Yunanistan - 3 altın)
1-Naim Süleymanoğlu (Türkiye - 3 altın) Süleymanoğlu, üst üste 3 olimpiyat oyununda altın madalya kazanıp, "aynı kilo kategorisinde" bu başarıyı gösteren "tek" sporcu. Bu nedenle Süleymanoğlu'ndan "halter sporunun zirvesi" diye bahsediliyor./ derleyen: haber7
