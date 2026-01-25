Bedensel engelli Ercan'ı katlettiler: Meğer ölmeden önce isim vermiş!

"OĞLUMUN İKİ TANE YAVRUSU YETİM KALDI" Annesi Saadet Kartal ise sanıklara verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade ederek, “2023'te oğlumu öldürdüler, katlettiler. Arkasından sıktılar. Ondan sonra üç yıldır hep mahkeme oluyor. Bizim eski savcı ve hakimlerimiz, katiller için ağır ceza verilmesi talebinde bulunmuştu. Neden katillerin hepsini bıraktılar? İki kişi tek kaldı. Oğlumun kanı bu kadar mı? Ben adalet istiyorum, oğlumun hakkını istiyorum. Ben bir anneyim. Elebaşların hepsini bıraktılar, hepsi elini, kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Ben bu cezayı kabul etmiyorum, bunlar için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bu dosyanın bozulmasını istiyorum. Ben bir anneyim. Yüreğim yanmış. Oğlumun iki tane yavrusu yetim kaldı. Perişanım, psikolojimiz bozuldu.” diye konuştu.