SON DAKİKA
Gündem
Bedensel engelli Ercan'ı katlettiler: Meğer ölmeden önce isim vermiş!
Bedensel engelli Ercan'ı katlettiler: Meğer ölmeden önce isim vermiş!

Diyarbakır'da 3 yıl önce bedensel engeli bulunan Ercan Kartal'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Olay, 1 Şubat 2023 akşamı Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Bulvarı’nda meydana geldi. Geçirdiği kaza nedeniyle yüzde 52 bedensel engelli olan ve taksicilik yapan Ercan Kartal ile aynı mahallede oturan Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Kartal’ın dayısı E.C.’nin araya girmesiyle tartışma sonlandı. İlerleyen saatlerde Ercan Kartal ile Yusuf Y.’nin yakını Ali İhsan Ç. arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Ali İhsan Ç., başından yaralandı. Ali İhsan Ç., özel hastaneye götürüldü. Ali İhsan Ç.’nin yakınları Ferhat Çeri, Şeyhmus Çerik, İdris İ., Serkan T., İsmail D. ve Seyithan D. de 2 araçla hastaneye gitti. Şüpheliler, ardından hastaneden ayrılıp, geldikleri olay yerinde Kartal’ın dayısı E.C.’yi zorla araca bindirmek istedi. Yakınlarının araya girmesiyle E.C., şüphelilerin elinden kurtuldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ Bu sırada olay yerine yaklaşan Ercan Kartal’a tabancalarla ateş açıldı. Kartal yaralanırken, şüpheliler farklı yönlere dağılıp bölgeden uzaklaştı. Kartal, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yılmaz Y. ve İsmail D. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ferhat Çeri, Şeyhmus Çerik, İdris İ., Serkan T., Yusuf Y. ve Seyithan D. tutuklandı. Şüphelilerin olaydan önce hastaneye gittikleri ve olayın ardından ara sokaklardan kaçma anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.

AMBULANSTA ŞÜPHELİLERİN ADINI VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlanarak Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, maktul Ercan Kartal’ın dayısı E.C.’yi araca zorla bindirmek isteyen şüphelilerin eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, Kartal’ın ambulansta ölmeden önce olayı kimin yaptığı sorulduğunda şüphelilerden İdris ve Yılmaz'ın adını verdiği belirtildi. Sanıkların ‘Kasten öldürme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir/tehdit/hile ile işlenmesi’, ‘Suça teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silah ve mermiyi satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

2 SANIĞA HAPİS CEZASI Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında sanık Ferhat Çeri ile Şeyhmus Çerik’e ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak Ferhat Çeri’nin cezası 14 yıla, Şeyhmus Çerik’in cezası ise takdiri indirimle 11 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca müşteki E.C.’ye yönelik ‘Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit’ suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ferhat Çeri’ye 3 yıl, Şeyhmus Çerik’e 2,5 yıl hapis cezasına hükmedildi.

"İYİ BİR KARAR ÇIKMADI" Ercan Kartal’ın babası Ramazan Kartal, karardan memnun olmadıklarını belirterek, “İyi bir karar çıkmadı. Çocuğuma arkadan silah sıkıp, öldürdüler. Şu an 9 defadır bizim mahkeme oluyor. Benim çocuğum zaten engelliydi. Adalet istiyoruz.” dedi.

"OĞLUMUN İKİ TANE YAVRUSU YETİM KALDI" Annesi Saadet Kartal ise sanıklara verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade ederek, “2023'te oğlumu öldürdüler, katlettiler. Arkasından sıktılar. Ondan sonra üç yıldır hep mahkeme oluyor. Bizim eski savcı ve hakimlerimiz, katiller için ağır ceza verilmesi talebinde bulunmuştu. Neden katillerin hepsini bıraktılar? İki kişi tek kaldı. Oğlumun kanı bu kadar mı? Ben adalet istiyorum, oğlumun hakkını istiyorum. Ben bir anneyim. Elebaşların hepsini bıraktılar, hepsi elini, kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Ben bu cezayı kabul etmiyorum, bunlar için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bu dosyanın bozulmasını istiyorum. Ben bir anneyim. Yüreğim yanmış. Oğlumun iki tane yavrusu yetim kaldı. Perişanım, psikolojimiz bozuldu.” diye konuştu.

