SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı
AA Giriş Tarihi:

Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji, Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına uyarısında bulunuldu.

#1
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Kıyı Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

#3
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Doğu Akdeniz'de (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgârın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#5
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Ege Denizi'nde ise rüzgârın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Meteoroloji o bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

