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Yaşam
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Sivrisinekler hangi kokuları sevmez?

2021-06-24 18:05:21
Sivrisinekler hangi kokuları sevmez?

Sivrisinekleri kovmak için evinizde bulunan maddeleri kullanabilirsiniz. İşte o kokular...

#1
Foto - Yumuşatıcılar- Yumuşatıcı çamaşırlarınıza sadece taze bir koku bırakmakla kalmaz, aynı zamanda sivrisinekleri ve diğer uçan böcekleri de uzaklaştırır. Çoğu kumaş yumuşatıcısı, lavanta ve fesleğen bitkilerinde bulunan uçucu bir bileşik olan linalool içerir. İnsanlar için linalool hoş, çiçeksi bir kokuya sahiptir. Sivrisinekler bu kokuyu sevmezler.

Yumuşatıcılar- Yumuşatıcı çamaşırlarınıza sadece taze bir koku bırakmakla kalmaz, aynı zamanda sivrisinekleri ve diğer uçan böcekleri de uzaklaştırır. Çoğu kumaş yumuşatıcısı, lavanta ve fesleğen bitkilerinde bulunan uçucu bir bileşik olan linalool içerir. İnsanlar için linalool hoş, çiçeksi bir kokuya sahiptir. Sivrisinekler bu kokuyu sevmezler.

#2
Foto - Vanilya özü- Sivrisinekler, vanilya özü kokusunu sevmez. Bir yemek kaşığı vanilya özü ve bir bardak suyu karıştırarak kendi böcek kovucunuzu yapın. Böceklerin ısırmasını önlemek için karışımı açıkta kalan cildinize sürün. Bu Mum Sivrisinekleri Sizden Uzak Tutacak

Vanilya özü- Sivrisinekler, vanilya özü kokusunu sevmez. Bir yemek kaşığı vanilya özü ve bir bardak suyu karıştırarak kendi böcek kovucunuzu yapın. Böceklerin ısırmasını önlemek için karışımı açıkta kalan cildinize sürün. Bu Mum Sivrisinekleri Sizden Uzak Tutacak

#3
Foto - Uçucu yağlar- Cilde ve saça lavanta, citronella, çay ağacı ve diğer uçucu yağların uygulanması sivrisinekleri doğal olarak uzaklaştırır. Uçucu yağı zeytinyağı ile seyrelterek doğal bir böcek spreyi yapın. Çözeltiyi tüm vücudunuza uygulayın.

Uçucu yağlar- Cilde ve saça lavanta, citronella, çay ağacı ve diğer uçucu yağların uygulanması sivrisinekleri doğal olarak uzaklaştırır. Uçucu yağı zeytinyağı ile seyrelterek doğal bir böcek spreyi yapın. Çözeltiyi tüm vücudunuza uygulayın.

#4
Foto - Zaten sivrisinek ısırıklarınız varsa, uçucu yağlar kaşıntıyı yatıştırır.

Zaten sivrisinek ısırıklarınız varsa, uçucu yağlar kaşıntıyı yatıştırır.

#5
Foto - Yatmadan önce ısırığa seyreltilmemiş tarçın veya lavanta yağı sürün.

Yatmadan önce ısırığa seyreltilmemiş tarçın veya lavanta yağı sürün.

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