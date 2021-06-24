Sivrisinekler hangi kokuları sevmez?

Yumuşatıcılar- Yumuşatıcı çamaşırlarınıza sadece taze bir koku bırakmakla kalmaz, aynı zamanda sivrisinekleri ve diğer uçan böcekleri de uzaklaştırır. Çoğu kumaş yumuşatıcısı, lavanta ve fesleğen bitkilerinde bulunan uçucu bir bileşik olan linalool içerir. İnsanlar için linalool hoş, çiçeksi bir kokuya sahiptir. Sivrisinekler bu kokuyu sevmezler.