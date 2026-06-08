  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Netanyahu'yu ikna ettim Dünya Kupası katılan İranlı futbolcuların yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti Ekonomide dış şoklara karşı çelikten kalkan! Bakan Mehmet Şimşek zor coğrafyadaki küresel krize karşı Türkiye'nin rezerv gücünü ilan etti! Zararı var mı? Kandıra sahilleri neden turkuaza döndü? 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi: Meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 9 ayda 40 milyon TL ciro yaptı Kuzey Kore’den sıra dışı bir başarı hikayesi! Kim dünyanın aklını aldı Söke'de çifte cinayet işleyen gözü dönmüş katil yakalandı! Saklandığı ininde paketlenen cani dahil 6 kişi tutuklandı!
#1
Foto - ABD Başkanı Trump: Netanyahu'yu ikna ettim

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından 'son dakikada' haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım" ifadelerini kulandı.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump: Netanyahu'yu ikna ettim

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi.

#3
Foto - ABD Başkanı Trump: Netanyahu'yu ikna ettim

Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim" diye konuştu.

#4
Foto - ABD Başkanı Trump: Netanyahu'yu ikna ettim

Müzakere süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Trump, "Tahran yönetimi de bunu istiyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz
Gündem

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz

Güney Kore'de önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında haftalardır perde arkasında yürütülen mutabakat g..
Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!
Gündem

Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda mahkeme süreçlerinin ardından yeniden belde statüsüne kavuşan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'd..
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'u..
İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!
Gündem

İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!

İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının yankıları henüz hafızalardan silinmemişken, benzer bir h..
Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!
Dünya

Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Katil İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Marya köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Baskın sırasında evlerd..
Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar
Gündem

Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker’in kızları Lina Peker ile Mila Peker'in, Dubai'de bindiği eğlence aracı takl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23