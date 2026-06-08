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Eğitim
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Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler
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Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

LGS için geri sayım sürerken öğrenciler kadar ailelerin tutumu da sınav sürecinin en kritik adımları arasında yer alıyor. Uzmanlar, son günlerde ekran kullanımından uyku düzenine, kahvaltıdan kaygı yönetimine kadar birçok konuda öğrencilerin rutinlerini bozmadan, sakin ve kontrollü bir hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

#1
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav öncesi öğrencilerde heyecan ve kaygı artarken, uzmanlardan hem adaylara hem de velilere dikkat çeken uyarılar geldi. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesinde öğrencilerin son günlerde yeni ve yorucu çalışma yöntemlerine yönelmemesi, ekran kullanımını azaltması, uyku ve beslenme düzenini koruması öneriliyor. Velilere ise sınavı değersizleştiren ya da hayatın tek dönüm noktası gibi gösteren ifadelerden kaçınmaları, çocukların emeğini gördüklerini hissettiren sakin ve destekleyici bir tutum sergilemeleri tavsiye ediliyor.

#2
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

LGS’ye sayılı günler kala bazı öğrencilerde sınav kaygısı daha belirgin hale gelebiliyor. Bu kaygı; huzursuzluk, keyifsizlik, başarısızlık korkusu, ağlama atakları, uyku ve iştah düzensizliği gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Öğrencilerin uzun süredir hazırlandıkları önemli bir sınava girecek olmaları nedeniyle belirli düzeyde kaygı yaşamaları doğal kabul ediliyor. Ancak kaygıya şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, yoğun çarpıntı ve aşırı terleme gibi günlük işlevselliği bozan fiziksel belirtiler eşlik ediyorsa ailelerin uzman desteği alması gerektiği belirtiliyor.

#3
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Yoğun kaygı anlarında öğrencilerin bir süre beklemesi, diyafram nefesiyle akciğerlerini doldurarak nefes alması ve daha önce girdikleri deneme sınavlarını hatırlaması öneriliyor. Ailelerin dili sınav kaygısını etkiliyor Sınava az süre kala ailelerin kullandığı dil de öğrencinin kaygı düzeyini doğrudan etkileyebiliyor. Velilerin, “Ne olacak bu sınav, boş ver, hiç önemli değil” gibi sınavı değersizleştiren ifadelerden uzak durması gerekiyor. Aynı şekilde sınavı hayatın aşılması imkansız bir eşiği gibi göstermek de öğrencide baskıyı artırabiliyor. Başarı baskısının performans kaygısını büyütebileceği belirtilirken, ailelerin çocuklarıyla konuşurken daha dengeli bir yaklaşım kurması gerektiği vurgulanıyor.

#4
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınav öncesi en önemli uyarılardan biri ekran kullanımıyla ilgili oldu. Öğrencilerin özellikle uyku saatlerine yakın dönemde ekran kullanımından uzak durması öneriliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranları öğrencinin duygusal olarak rahatlamasına her zaman yardımcı olmuyor.

#5
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

LGS’ye hazırlığın son haftasında öğrencilerin dağınık ve rastgele çalışmadan uzak durması öneriliyor. Bu dönemde daha önce zorlanılan soru tipleri, sık karıştırılan kazanımlar ve sınavda karşılaşma olasılığı yüksek temel beceriler öncelikli olmalı. Son haftada amaç bütün eksikleri kapatmaya çalışmak değil, kısa sürede toparlanabilecek konulara yönelmek olmalı. Aksi halde öğrencilerde yorgunluk ve kaygı artabiliyor.

#6
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınavda zaman yönetiminin yalnızca hızlı olmak anlamına gelmediği, bilinçli kontrolün daha önemli olduğu belirtiliyor. Öğrencilerin emin oldukları sorularla başlaması, zorlandıkları soruları işaretleyip sonraya bırakması tavsiye ediliyor. Optik forma kodlama da bu yönetimin önemli bir parçası olarak görülüyor. Öğrencinin alıştığı kodlama yöntemini son hafta denemelerde mutlaka prova etmesi gerekiyor.

#7
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınava birkaç gün kala günlük düzeni tamamen değiştirmek öğrencinin bedenini dinlendirmek yerine daha fazla yorabiliyor. Birdenbire çok erken yatmaya çalışmak, alışılmadık yiyecekler denemek ya da geç saatlere kadar çalışmak dikkat, hafıza ve okuduğunu anlama becerilerini olumsuz etkileyebiliyor. Son günlerde kaliteli uykuya öncelik verilmesi, saatlerce ek çalışmaktan daha değerli görülüyor. Beslenmede ise ağır, yağlı, baharatlı yiyeceklerden, aşırı şeker ve kafeinden uzak durulması öneriliyor. LGS gibi yüksek dikkat ve bilişsel performans gerektiren sınavlar öncesinde kahvaltı önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Uzun süreli açlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk oluşturabiliyor. Sınav sabahı kahvaltıda yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, süt veya yoğurt ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişlere yer verilmesi öneriliyor. Bu besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi, tokluk süresini uzatırken sınav sırasında dikkat ve odaklanmanın korunmasına yardımcı olabiliyor.

#8
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınav öncesinde basit şeker içeren gıdalar ve enerji içecekleri konusunda da uyarı yapılıyor. Şekerli ürünler kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere yol açarak dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Enerji içecekleri ise yüksek kafein ve şeker içerikleri nedeniyle kaygıyı artırabiliyor. Sınavdan bir gün önceki akşam yemeğinin hafif ve dengeli olması gerektiği belirtiliyor. Fazla yağlı ve baharatlı yiyecekler uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği için öğrencilerin sindirimi zorlayabilecek besinlerden uzak durması tavsiye ediliyor.

#9
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

#10
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınavın daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya milli takımıyla oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle tarih bir gün öne alınmıştı.

#11
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak.

#12
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Bu yıl sınavda öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Paket; kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşacak. Beslenme paketi, sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Yurt dışında sınava girecek öğrenciler için de su hariç beslenme paketinin sınav evraklarıyla gönderilmesi planlandı.

#13
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

#14
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.

#15
Foto - Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınav sonuçları 10 Temmuz’da “meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz’da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

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