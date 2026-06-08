Hem öğrencilere hem velilere! LGS öncesi altın gibi öğütler

Sınava birkaç gün kala günlük düzeni tamamen değiştirmek öğrencinin bedenini dinlendirmek yerine daha fazla yorabiliyor. Birdenbire çok erken yatmaya çalışmak, alışılmadık yiyecekler denemek ya da geç saatlere kadar çalışmak dikkat, hafıza ve okuduğunu anlama becerilerini olumsuz etkileyebiliyor. Son günlerde kaliteli uykuya öncelik verilmesi, saatlerce ek çalışmaktan daha değerli görülüyor. Beslenmede ise ağır, yağlı, baharatlı yiyeceklerden, aşırı şeker ve kafeinden uzak durulması öneriliyor. LGS gibi yüksek dikkat ve bilişsel performans gerektiren sınavlar öncesinde kahvaltı önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Uzun süreli açlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk oluşturabiliyor. Sınav sabahı kahvaltıda yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, süt veya yoğurt ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişlere yer verilmesi öneriliyor. Bu besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi, tokluk süresini uzatırken sınav sırasında dikkat ve odaklanmanın korunmasına yardımcı olabiliyor.