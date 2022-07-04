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Sağlık
15
Sivrisinekler bazı insanları neden daha fazla ısırır?

2022-07-04 00:03:23
Sivrisinekler bazı insanları neden daha fazla ısırır?

Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler ısırıklarıyla insanlara zor anlar yaşatır, bazıları sivrisinek ısırığına daha fazla maruz kalır. Peki, sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır?

#1
Foto - Yaz aylarında sivrisinekler oldukça rahatsız edicidir ve bazı insanlar daha savunmasızdır ve sivrisinek ısırıkları ve kaşıntıdan diğer insanlara göre daha fazla etkilenirler. Peki, neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından daha fazla ısırılır?

Yaz aylarında sivrisinekler oldukça rahatsız edicidir ve bazı insanlar daha savunmasızdır ve sivrisinek ısırıkları ve kaşıntıdan diğer insanlara göre daha fazla etkilenirler. Peki, neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından daha fazla ısırılır?

#2
Foto - Sıcaklık arttığında sivrisineklerin sayısı artma eğilimindedir. Ama onları gerçekten çeken şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?

Sıcaklık arttığında sivrisineklerin sayısı artma eğilimindedir. Ama onları gerçekten çeken şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?

#3
Foto - Sinek kovucularla sivrisinekleri kaçırmak mümkün olsa da, bazı kişilerin ciltleri sivrisinekleri daha fazla çeker. Sivrisinekler özellikle geceleri gerçek bir takıntı haline gelebilir. Durgun su tarafından çekilen sivrisineklere aynı zamanda karbondioksit de çok çekici gelir. Fiziksel bir efordan sonra daha fazla karbondioksit yayarız ve bu, yakındaki sivrisinekleri potansiyel olarak uyarır. Tropik bölgelerde tehlikeli olabilen ve Zika virüsünü taşıyan sivrisineklerin başlıca avı sporculardır.

Sinek kovucularla sivrisinekleri kaçırmak mümkün olsa da, bazı kişilerin ciltleri sivrisinekleri daha fazla çeker. Sivrisinekler özellikle geceleri gerçek bir takıntı haline gelebilir. Durgun su tarafından çekilen sivrisineklere aynı zamanda karbondioksit de çok çekici gelir. Fiziksel bir efordan sonra daha fazla karbondioksit yayarız ve bu, yakındaki sivrisinekleri potansiyel olarak uyarır. Tropik bölgelerde tehlikeli olabilen ve Zika virüsünü taşıyan sivrisineklerin başlıca avı sporculardır.

#4
Foto - Araştırmalar karbondioksit salınımlarının hamile kadınlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hamile kadınların sivrisinekleri çekme riskleri daha yüksektir.

Araştırmalar karbondioksit salınımlarının hamile kadınlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hamile kadınların sivrisinekleri çekme riskleri daha yüksektir.

#5
Foto - Vücut kokusu etki ediyor Sivrisinekler, insan derisinde ve terde bulunan terde bulunan bazı bileşikleri severler. Bu elementler amonyaktır ve laktik asittir. Isırılma riski genetik nedenlere de bağlı olabilir.

Vücut kokusu etki ediyor Sivrisinekler, insan derisinde ve terde bulunan terde bulunan bazı bileşikleri severler. Bu elementler amonyaktır ve laktik asittir. Isırılma riski genetik nedenlere de bağlı olabilir.

#6
Foto - Ebeveynlerinizden biri sık sık sivrisinekler tarafından ısırılıyorsa, bu sizin için de geçerli olabilir.

Ebeveynlerinizden biri sık sık sivrisinekler tarafından ısırılıyorsa, bu sizin için de geçerli olabilir.

#7
Foto - Cilt dokusunda bulunan bakteriler de kaşıntıya neden olan bu ısırıklara karşı savunmasızlık faktörleri arasındadır.

Cilt dokusunda bulunan bakteriler de kaşıntıya neden olan bu ısırıklara karşı savunmasızlık faktörleri arasındadır.

#8
Foto - faktörleri arasındadır. Araştırmalar, ciltlerinde çok çeşitli mikroorganizmalara sahip olanların sivrisinekler tarafından ısırlma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

faktörleri arasındadır. Araştırmalar, ciltlerinde çok çeşitli mikroorganizmalara sahip olanların sivrisinekler tarafından ısırlma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

#9
Foto - Kan grubu Gerçekten sivrisineklerin sevdiği bir kana sahip olmak mümkün mü? Kan grubu, bu küçük hayvanlar üzerinde gerçekten etkili olabilir.

Kan grubu Gerçekten sivrisineklerin sevdiği bir kana sahip olmak mümkün mü? Kan grubu, bu küçük hayvanlar üzerinde gerçekten etkili olabilir.

#10
Foto - Araştırmalar, sivrisineklerin daha sık 0 (sıfır) kan grubuna sahip bireyleri hedef aldığını gösteriyor.

Araştırmalar, sivrisineklerin daha sık 0 (sıfır) kan grubuna sahip bireyleri hedef aldığını gösteriyor.

#11
Foto - Koyu renkler sivrisinekleri çekiyor Ayrıca sivrisinekler için siyah renk oldukça çekicidir. Aynı şey koyu renkler için de geçerlidir. Kaşıntıya neden olan ısırıklardan korunmak istiyorsanız daha açık renkler giyin.

Koyu renkler sivrisinekleri çekiyor Ayrıca sivrisinekler için siyah renk oldukça çekicidir. Aynı şey koyu renkler için de geçerlidir. Kaşıntıya neden olan ısırıklardan korunmak istiyorsanız daha açık renkler giyin.

#12
Foto - Sivrisinekler, insan kanıyla beslenmek için cildin herhangi bir bölgesini ısırabilir ancak vücudun belirli yerlerini ısırmaktan daha fazla zevk alırlar. Bir araştırmaya göre, sivrisineklerin favori sokma noktaları vardır. Baş ve ayaklar sivrisineklerin en sevdiği cilt bölgeleridir. Bu bölgeler çoğu zaman terli ve bu bölgelerin sıcaklığı her zaman daha yüksektir. Sivrisinekler rastgele ısırmaz. Bu faktörlerden iki veya daha fazlasını karşıladığınız sürece, bu yaz sivrisinekler tarafından ısırılma riskiniz büyük.

Sivrisinekler, insan kanıyla beslenmek için cildin herhangi bir bölgesini ısırabilir ancak vücudun belirli yerlerini ısırmaktan daha fazla zevk alırlar. Bir araştırmaya göre, sivrisineklerin favori sokma noktaları vardır. Baş ve ayaklar sivrisineklerin en sevdiği cilt bölgeleridir. Bu bölgeler çoğu zaman terli ve bu bölgelerin sıcaklığı her zaman daha yüksektir. Sivrisinekler rastgele ısırmaz. Bu faktörlerden iki veya daha fazlasını karşıladığınız sürece, bu yaz sivrisinekler tarafından ısırılma riskiniz büyük.

#13
Foto - Çocuklar ve yaşlılar risk altında Araştırmalar, küçük çocukların ve yaşlıların daha fazla ısırıldığını göstermiştir. Sivrisinek kendi başına yaşlıları veya bebekleri tanımlayamaz, ancak bazı sivrisinek türlerinin daha az aktif olan bu insanlara doğru hareket etmesi muhtemeldir. Daha savunmasız olan kişilere karşı daha fazla saldırı gerçekleştirebilirler. Sivrisinekler neden geceleri daha fazla ısırır? Çoğu sivrisinek türü gececidir, gündüzleri kendilerini sıcaktan ve güneşten korurlar ve yalnızca akşam karanlığında dışarı çıkarlar. Araştırmalar, sivrisinekleri gecenin başlangıcında yaklaşık 10 dakika boyunca beyaz ışığa maruz bırakarak ısırma oranının önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Araştırmacılar, gece boyunca bu 10 dakikalık seansları çoğaltarak, ısırılma riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırmanın bile mümkün olduğunu söylüyor.

Çocuklar ve yaşlılar risk altında Araştırmalar, küçük çocukların ve yaşlıların daha fazla ısırıldığını göstermiştir. Sivrisinek kendi başına yaşlıları veya bebekleri tanımlayamaz, ancak bazı sivrisinek türlerinin daha az aktif olan bu insanlara doğru hareket etmesi muhtemeldir. Daha savunmasız olan kişilere karşı daha fazla saldırı gerçekleştirebilirler. Sivrisinekler neden geceleri daha fazla ısırır? Çoğu sivrisinek türü gececidir, gündüzleri kendilerini sıcaktan ve güneşten korurlar ve yalnızca akşam karanlığında dışarı çıkarlar. Araştırmalar, sivrisinekleri gecenin başlangıcında yaklaşık 10 dakika boyunca beyaz ışığa maruz bırakarak ısırma oranının önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Araştırmacılar, gece boyunca bu 10 dakikalık seansları çoğaltarak, ısırılma riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırmanın bile mümkün olduğunu söylüyor.

#14
Foto - Farklı araştırmalar özellikle sıtmayı taşıyan Anopheles gambiae türü sivrisineğin, akşamları insan kokularını daha iyi algıladığını gösteriyor. Bu sivrisinek, kokulu molekülleri koku alma reseptörlerine taşıyan proteinler üretir. Araştırmacılara göre, bu proteinlerin üretiminin zirvesi, gece boyunca maksimumdur.

Farklı araştırmalar özellikle sıtmayı taşıyan Anopheles gambiae türü sivrisineğin, akşamları insan kokularını daha iyi algıladığını gösteriyor. Bu sivrisinek, kokulu molekülleri koku alma reseptörlerine taşıyan proteinler üretir. Araştırmacılara göre, bu proteinlerin üretiminin zirvesi, gece boyunca maksimumdur.

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