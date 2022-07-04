Sivrisinekler bazı insanları neden daha fazla ısırır?

Çocuklar ve yaşlılar risk altında Araştırmalar, küçük çocukların ve yaşlıların daha fazla ısırıldığını göstermiştir. Sivrisinek kendi başına yaşlıları veya bebekleri tanımlayamaz, ancak bazı sivrisinek türlerinin daha az aktif olan bu insanlara doğru hareket etmesi muhtemeldir. Daha savunmasız olan kişilere karşı daha fazla saldırı gerçekleştirebilirler. Sivrisinekler neden geceleri daha fazla ısırır? Çoğu sivrisinek türü gececidir, gündüzleri kendilerini sıcaktan ve güneşten korurlar ve yalnızca akşam karanlığında dışarı çıkarlar. Araştırmalar, sivrisinekleri gecenin başlangıcında yaklaşık 10 dakika boyunca beyaz ışığa maruz bırakarak ısırma oranının önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Araştırmacılar, gece boyunca bu 10 dakikalık seansları çoğaltarak, ısırılma riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırmanın bile mümkün olduğunu söylüyor.