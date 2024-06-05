Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

Mücadelede sivrisineklerin üreme alanlarına ayrı bir önem veriliyor. Uçkunların üreme alanlarında da yoğun bir larva mücadelesi yürütülüyor. Sineklerin üreme döngüsünü kesmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, sineklerin kent genelinde çoğalmasını engellemeyi hedefliyor. Ekipler, su birikintileri, bataklık alanlar ve diğer potansiyel üreme alanlarını düzenli olarak kontrol ederek, gerekli ilaçlamaları gerçekleştiriyor. Edremit Belediyesi İlaçlama Mesul Müdürü Veteriner Hekim Berna Arıkan açık alanda unutulmuş bir bardak suyun bile sivrisineklerin üremesi için yeterli olduğununun altını çizerek “Şu an başında bulunduğumuz Pina Deresi mesela larva üreten bir bölge biz oraları ilaçlıyoruz. Balkonunuza bir bardak su bıraktığınızda bile iki gün içerisinde sinek oraya yumurtluyor ve yavru çıkmaya başlıyor" dedi. Arıkan, “Bahçede unuttuğumuz yağmurda dolmuş kovamız var. Ya da saksıların içine su dolmuş. Ya da bir yerde bir lastik var onun içine su dolmuş. Ya da tekneler kızıl keçili çayında ve zeytinli çayında görüyorsunuz boş kullanılmayan tekneler. Onların içi hepsi su dolu. Bu demektir ki orada sürekli sivrisinek ürüyor. Bahçelerde süs havuzları var. O havuzları mutlaka temizleyeceğiz. Ya da bizim muhtarlıklara dağıttığımız tabletler var. Tabletlerden alıp 15 günde bir vatandaşlarımız o havuzların içine atsınlar. Bir de tabii ki bizim poseptik olan hala bazı bölgelerimiz var. Onlardan da ricam lütfen muhtarlarla iletişime geçsinler. Biz belediye olarak tüm muhtarlıklara, belediye hizmet binalarına ve zabıta noktalarına larvasit tablet bıraktık. Oradan gidip larvasit tablet alabilirler, ücretsiz. Onları klozetlerine atıp sifonu çekecekler. Dolayısıyla foseptiklerini ilaçlamış olacaklar" dedi.