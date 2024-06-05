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Sağlık
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Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

2024-06-05 13:33:19
Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, sinek ve haşere sorununa karşı mücadelesini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çoğalan sinek ve haşere sorununa karşı etkin bir şekilde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Edremit Belediyesi İlaçlama Mesul Müdürü Veteriner Hekim Berna Arıkan, “Balkonunuza bir bardak su bıraktığınızda bile iki gün içerisinde sinek oraya yumurtluyor ve yavru çıkmaya başlıyor” dedi.

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Foto - Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde hareket eden Edremit Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını daha etkin hale getirdi. Belediye yetkilileri, iki belediyenin işbirliği sayesinde çalışmaların daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Araç üzeri ekipman kullanarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kentin 47 mahallesinde sürdürülüyor. Ekipler, sivrisineklere karşı gece gündüz demeden çalışarak, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşere sorununu minimize etmeye çalışıyor. Belediye yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve tüm mahallelerde titizlikle uygulanacağını belirtti.

#2
Foto - Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

Mücadelede sivrisineklerin üreme alanlarına ayrı bir önem veriliyor. Uçkunların üreme alanlarında da yoğun bir larva mücadelesi yürütülüyor. Sineklerin üreme döngüsünü kesmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, sineklerin kent genelinde çoğalmasını engellemeyi hedefliyor. Ekipler, su birikintileri, bataklık alanlar ve diğer potansiyel üreme alanlarını düzenli olarak kontrol ederek, gerekli ilaçlamaları gerçekleştiriyor. Edremit Belediyesi İlaçlama Mesul Müdürü Veteriner Hekim Berna Arıkan açık alanda unutulmuş bir bardak suyun bile sivrisineklerin üremesi için yeterli olduğununun altını çizerek “Şu an başında bulunduğumuz Pina Deresi mesela larva üreten bir bölge biz oraları ilaçlıyoruz. Balkonunuza bir bardak su bıraktığınızda bile iki gün içerisinde sinek oraya yumurtluyor ve yavru çıkmaya başlıyor" dedi. Arıkan, “Bahçede unuttuğumuz yağmurda dolmuş kovamız var. Ya da saksıların içine su dolmuş. Ya da bir yerde bir lastik var onun içine su dolmuş. Ya da tekneler kızıl keçili çayında ve zeytinli çayında görüyorsunuz boş kullanılmayan tekneler. Onların içi hepsi su dolu. Bu demektir ki orada sürekli sivrisinek ürüyor. Bahçelerde süs havuzları var. O havuzları mutlaka temizleyeceğiz. Ya da bizim muhtarlıklara dağıttığımız tabletler var. Tabletlerden alıp 15 günde bir vatandaşlarımız o havuzların içine atsınlar. Bir de tabii ki bizim poseptik olan hala bazı bölgelerimiz var. Onlardan da ricam lütfen muhtarlarla iletişime geçsinler. Biz belediye olarak tüm muhtarlıklara, belediye hizmet binalarına ve zabıta noktalarına larvasit tablet bıraktık. Oradan gidip larvasit tablet alabilirler, ücretsiz. Onları klozetlerine atıp sifonu çekecekler. Dolayısıyla foseptiklerini ilaçlamış olacaklar" dedi.

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Foto - Sivrisinek, unutulan bir bardak suda bile üreyebiliyor

Belediyenin sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Berna Arıkan, “Biz yaz dönemi dahil yapılan tüm ilaçlamalarda gece hariç gündüz gördüğünüz her türlü araç ve ekipmanla larva mücadelemize devam ediyoruz. Mevsim itibariyle yine sıcaklıklarla alakalı bizim ilaçlamamız. Sıcaklıklar arttığı için gece ilaçlamamızı da yaklaşık 8 araçla başladık” dedi. Edremit Belediyesi, sinek ve haşere mücadelesinde halkın da duyarlı olmasını istiyor. Vatandaşlardan, evlerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşmamasına özen göstermeleri ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri isteniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda göstereceği duyarlılığın mücadelede büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti. Edremit Belediyesi, sinek ve haşerelerden kaynaklanan rahatsızlıkları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Yaz boyunca etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve kent genelinde sinek ve haşere sorununu kontrol altında tutmak için özveriyle çalışmaların devam edeceğini bildirdiler.

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