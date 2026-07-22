Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise Türkiye'deki bütün çevre meselelerine, sıfır atık ve iklim sorunlarına müdahil olduklarını belirtti. Vakıf olarak gelecek ay plastik atıklara ilişkin yeni bir raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Ağırbaş, "Elimizde çok çarpıcı ve çok korkunç veriler var. Şu an geldiğimiz noktada artık doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Herkes haftalık 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor ve istemeden de olsa biz bedenlerimize mikroplastiği alıyoruz. Bu durum bizim farklı hastalıklara yakalanmamıza sebep verirken ülke ekonomisine de zarar veriyor. Vakıf olarak bu sürece 'dur' demek istiyoruz. Yılda 8 milyon tondan fazla plastiğin denizlerimize karıştığını ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda çok büyük bir hareket başlatmamız lazım." şeklinde konuştu. Çöp ithalatı konusuna ilişkin Sıfır Atık Vakfı olarak bir çalışma grubu oluşturduklarına işaret eden Ağırbaş, önlerindeki süreçte milletin vicdanını rahatlatacak kararlar alınacağını aktardı.