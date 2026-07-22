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Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

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Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Antalya'da deniz ekosistemlerinin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğine dikkati çekmek amacıyla "Geleceğe İz Bırak-Plastik Temmuz Buluşması" programı gerçekleştirildi.

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Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi işbirliğinde Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen programda, denizlerde atıkların yayılımını önlemeye yönelik çöpkapar ve atık tutucu bariyer uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Mavi Akdeniz inisiyatifinin amacının denizlerin temiz tutulması, koruması ve kirliliğin kaynağında önlenmesi olduğunu belirtti.

#3
Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Son haftalarda Antalya kıyılarına büyük miktarda plastik atık ve çöpün vurmaya başladığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: "Bu durum sahilde yüzen, güneşlenen vatandaşlarımızı rahatsız etti. Turizmimizi de tehdit ediyor. Sıfır Atık Vakfının da desteğiyle öncelikle bu atıkların nereden geldiğine odaklanıyoruz. Vakfımızın, üniversitelerin yaptığı çalışmalarda gördük ki bu atıkların Antalya dışından, hatta başka ülkelerden geldiğini tespit ettik. Yabancı dillerde yazıların olduğu plastiklerle karşılaştık. Arapça yazılar olan plastiklerle karşılaştık. Bu durum da Akdeniz'in aslında küçük bir havuz olduğunu gösteriyor. Bir yerdeki kirlilik bir başka yeri de etkiliyor. Dolayısıyla büyük bir aksiyon almak lazım. Sıfır Atık Vakfımız yapacağı büyük çalışmalarla, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde COP31 çerçevesinde belki bu konuda küresel anlamda bazı dokunuşlar yapılacak."

#4
Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Denizlerin kirlenmesini önlemek için bazı çalışmalar yaptıklarını aktaran Şahin, "Antalya'da 29 nehir bulunuyor. Nehirler başta plastikler olmak üzere belli başlı kirlilik getiriyor. Bunun önlenmesi için bariyer uygulamasını yaygınlaştırma arayışı içerisindeyiz. 29 nehrin tamamının ağzına bariyerler koyacağız. İlk etapta bazı nehirlerde bu uygulamaya başladık. Phaselis gibi bazı değerli plajları barındıran alanlarda da bu bariyer mekanizmasının çalışabileceğini gördük. Bu hususta da çalışma yapacağız." diye konuştu. Deniz süpürgesi ve çöpkapar gibi atık toplayan mekanizmaları da hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Şahin, "Belediyeler, balıkçı barınakları, terminaller, marinaların bunlardan temin etmelerini istiyoruz. Dünyanın en fazla mavi bayraklı şehri Antalya'nın bu ünvanını kaybetmesini engelleyeceğiz. Antalya ölçeğinde kirlilik problemini gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Bu küresel bir sorun. Küresel çözümler gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise Türkiye'deki bütün çevre meselelerine, sıfır atık ve iklim sorunlarına müdahil olduklarını belirtti. Vakıf olarak gelecek ay plastik atıklara ilişkin yeni bir raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Ağırbaş, "Elimizde çok çarpıcı ve çok korkunç veriler var. Şu an geldiğimiz noktada artık doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Herkes haftalık 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor ve istemeden de olsa biz bedenlerimize mikroplastiği alıyoruz. Bu durum bizim farklı hastalıklara yakalanmamıza sebep verirken ülke ekonomisine de zarar veriyor. Vakıf olarak bu sürece 'dur' demek istiyoruz. Yılda 8 milyon tondan fazla plastiğin denizlerimize karıştığını ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda çok büyük bir hareket başlatmamız lazım." şeklinde konuştu. Çöp ithalatı konusuna ilişkin Sıfır Atık Vakfı olarak bir çalışma grubu oluşturduklarına işaret eden Ağırbaş, önlerindeki süreçte milletin vicdanını rahatlatacak kararlar alınacağını aktardı.

#6
Foto - Samed Ağırbaş: Plastik Kirliliğine Karşı Yeni Bir Seferberlik Başlatıyoruz

"Sıfır Atık Vakfının, Sayın Emine Erdoğan Hanımefedi'nin liderliğinde başlattığı çalışmalar bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan büyük bir harekete dönüştü." ifadesini kullanan Ağırbaş, "86 milyon vatandaşımızın bu harekete dahil olmasını rica ediyorum. Çünkü bu topraklar yüzyıllardır, 1000 yıllardır bize emanet. Plastik kirliliği ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Bizlerin sağlığını tehdit ediyor. Bizler hep beraber daha temiz, daha yaşanabilir şehirleri inşa etmek zorundayız." dedi. Programa ayrıca Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin de katıldı.

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