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Ankara can çekişiyor: Çökel yol otomobili yuttu! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz Davinson geri dönecek mi? Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kolombiyalı stoper kampa bekleniyor... Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor Uyarılara kulak asmadı! Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar! Arka Sokaklar için final kararı: 20 yıllık efsane veda edecek Almanlar can sıkıyor artık! Can Uzun'da indirim yapmadılar: Şimdi de Onyedika'yı aldılar... Ağızları açık bıraktı!
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Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

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Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

Uzun zamandır siyaset sahnesinde görünmeyen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş bir hamle geldi. Akşener'in hamlesi sonrası 'geri döndü' yorumları yapılmaya başlandı.

#1
Foto - Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini ve aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, genel olarak gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

#2
Foto - Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

Düğün, cenaze ve davetlerde ortaya çıkan Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

Akşener, 5 milyon mal varlığı ortaya koyarak İstanbul merkezli bir "Meral Akşener Vakfı" kurdu. Vakfın eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürüteceği belirtildi.

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Foto - Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi

Vakfın kurucusu Meral Akşener olarak ilan edilirken, yönetim kurulunda ise Meral Akşener, Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener yer alıyor.

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