Meral Akşener geri döndü: Sessiz sedasız kurup faaliyete geçirdi
Uzun zamandır siyaset sahnesinde görünmeyen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş bir hamle geldi. Akşener'in hamlesi sonrası 'geri döndü' yorumları yapılmaya başlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uzun zamandır siyaset sahnesinde görünmeyen İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş bir hamle geldi. Akşener'in hamlesi sonrası 'geri döndü' yorumları yapılmaya başlandı.
İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini ve aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, genel olarak gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Düğün, cenaze ve davetlerde ortaya çıkan Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Akşener, 5 milyon mal varlığı ortaya koyarak İstanbul merkezli bir "Meral Akşener Vakfı" kurdu. Vakfın eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürüteceği belirtildi.
Vakfın kurucusu Meral Akşener olarak ilan edilirken, yönetim kurulunda ise Meral Akşener, Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener yer alıyor.
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