2024-02-28 07:11:58 Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart
A101'in şubat ayının son günlerinde yayınladığı katalogda yer alan ürünler mart ayının ilk gününe kadar raflarda yer almaya devam edecek. 750 gram tam yağlı taze beyaz peynir, 900 gram yarım yağlı taze beyaz peynir, 80 gram çemeni sıyrılmış pastırma, 1 kg tiryaki siyah çay, 450 milim sprey çeşitleri, saç boyası çeşitleri, 500 milim şampuan çeşitleri ve 1 litre sade kefir gibi ürünlerin yer aldığı 1 Mart tarihine kadar geçerli olacak A101 kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.