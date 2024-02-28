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Ekonomi
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Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart

2024-02-28 07:11:58
Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart

A101'in şubat ayının son günlerinde yayınladığı katalogda yer alan ürünler mart ayının ilk gününe kadar raflarda yer almaya devam edecek. 750 gram tam yağlı taze beyaz peynir, 900 gram yarım yağlı taze beyaz peynir, 80 gram çemeni sıyrılmış pastırma, 1 kg tiryaki siyah çay, 450 milim sprey çeşitleri, saç boyası çeşitleri, 500 milim şampuan çeşitleri ve 1 litre sade kefir gibi ürünlerin yer aldığı 1 Mart tarihine kadar geçerli olacak A101 kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

#1
Foto - Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart

• Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 139 TL • Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 36,90 TL • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 135 TL • Şahin Çemeni Sıyrılmış Pastırma 80 gr 79 TL • Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL • Peynes Lor Peyniri 500 gr 29 TL • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 109 TL • Eker Sade Kefir 1 Litre 37,50 TL • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 39 TL • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 114,50 TL • Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 49,50 TL • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 66 TL • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 59 TL

#2
Foto - Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart

• Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 66,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat) • Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 39,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

#3
Foto - Sıvı Deterjan A101 İndirimi! A101 Aktüel Kataloğu Son Gün 1 Mart

A101'in 1 Mart tarihine kadar müşterilerle buluşturacağı ürünler ve fiyat listeleri şöyle:

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