Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Hastane tamamlandığında 50 yıl süreyle hizmet verebileceğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Hastanemiz koğuş sistemine göre yapılmış, 1 ve 2 kişilik odalarımız var. İnşallah 2024 yılı eylül ayında bitirilmesi planlanıyor. 1 milyar 400 milyon lira ödenek istemiştik, onunla ilgili de problemimiz gözükmüyor. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum, iyi çalıştılar. Ödeneklerimiz bitti, yedek ödenek istedik. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, 200 milyon lira ödenek geldi. 200 milyon liralık bir ödenek daha gelecek. Sivas milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Valimiz ve belediye başkanımız hastanemizin inşaatını yakından takip ediyor."