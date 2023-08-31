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Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

2023-08-31 15:06:13
Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Sivas'ta 2020 yılında temeli atılan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

#1
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hastane inşaatında incelemede bulunarak, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan bilgi aldı.

#2
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Şimşek, Selçuklu mimarisine uygun giriş kapısı ile ön plana çıkan hastanenin, 172 bin 332 metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin 380 metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirtti.

#3
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Hastane inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindiğini aktaran Şimşek, "İnşallah burası şehrimizdeki sağlık hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Otoparkından yeşil alanına, muayenehanesinden diğer sağlık alanlarına kadar modern bir hastane olacak." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Şimşek, 1071 yatak kapasitesine sahip hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

#5
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise hizmetin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşaat 2024 yılında tamamlanacak. İlimize de sağlık alanında önemli bir hizmet kazandırılacak. Proje planlandığı şekilde devam ediyor. Bu güzel hizmet ilimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da hastanenin kaba inşaatının tamamlandığını belirtti.

#6
Foto - Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Hastane tamamlandığında 50 yıl süreyle hizmet verebileceğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Hastanemiz koğuş sistemine göre yapılmış, 1 ve 2 kişilik odalarımız var. İnşallah 2024 yılı eylül ayında bitirilmesi planlanıyor. 1 milyar 400 milyon lira ödenek istemiştik, onunla ilgili de problemimiz gözükmüyor. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum, iyi çalıştılar. Ödeneklerimiz bitti, yedek ödenek istedik. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, 200 milyon lira ödenek geldi. 200 milyon liralık bir ödenek daha gelecek. Sivas milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Valimiz ve belediye başkanımız hastanemizin inşaatını yakından takip ediyor."

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