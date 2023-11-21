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Yaşam
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Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

2023-11-21 11:31:57
Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Sivas’ın Suşehri İlçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan Katran Baba türbesi hikayesiyle dikkat çektiği gibi bölgede petrol olduğu iddialarını da güçlendiriyor.

#1
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyü son günlerde köyün altında petrol bulunabileceği iddialarıyla gündeme gelmişti. Köy sakinleri zeminden adeta fışkıran yağ tortulu renkli sıvının petrol olabileceğini iddia edip araştırılması çağrısında bulundu.

#2
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Köy sınırları içerisinde bulunan Katran Baba türbesine yakın bir noktadan asırlar önce çıkan katranın oluşturduğu tabaka bölgede petrol olabileceği iddialarını güçlendirdi. Esrarengiz türbe hikayesiyle de bölgede petrol bulunabileceğine işaret ediyor.

#3
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Yakın bir zamanda restore edilen türbesin kitabesinde yer alan rivayete göre; Fatih Sultan Mehmet’in 1473’te Otlukbeli seferinde ordusuyla yolu köyden geçer. Ancak atlar uyuz yüzünden ilerleyemez hale gelir. Türbede mezarı bulunan Katran Baba olarak bilinen Sultan El Kamilin Sarı Şeyh’in asasını vurduğu yerden katran çıkmaya başlar. Bu katran atlara sürülür ve atlar şifa bulur.

#4
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile savaşmak için yoluna devam ederken Katran Baba köyde kalıp talebe yetiştirmeye devam eder.

#5
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Katran Baba’nın asasıyla katran çıkarttığı yerden aradan asırlar geçmesine rağmen halen katran kalıntıları bulunurken buradan kırılarak alınan parçalar Katran Baba’nın türbesini ve mezarını süslüyor. Köy sakinlerinin katran olarak tanımladığı maddenin petrol olabileceği düşünülüyor.

#6
Foto - Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Koruyla ilgili açıklama yapan Köy muhtarı Erhan Bektaş, “Burası Sivas’ın Suşehri ilçesi Karacaören köyü sınırların içerisinde bulunan Katran Baba anıtı. Katran babanın hikayesi şu şekilde; Fatih Sultan Mehmet Han Otluk Savaşına giderken buradan geçiyor. Buradan geçerken atların uyuz oluyor. Katran Baba yerden katran çıkararak atları tedavi ediyor. Buradan Fatih Sultan Mehmet Han’ı Otlukbeli’ne savaşa gönderiyor. Kendisi de ilim ve irfan yaymak için burada kalıyor. Bu türbe 2022 yılında restore edildi. İş adamımız tarafından bölgenin maneviyatının geleceğe aktarılması için yaptırıldı. Gelecek nesiller unutmasın diye güzel bir çalışma yapılmıştır. İş adamımıza teşekkür ediyoruz. Katranlar bu bölgeden çıkartıldı. Katran Baba’nın atları tedavi etmek için çıkardığı katranlar. Kendi anıtına da katran bıraktık. Bizde anıtına toprak değil daha belirgin olması için katran koyduk” dedi.

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