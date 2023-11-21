Sivas’ta esrarengiz türbe! Herkes şaşkın yoksa orada petrol mü var?

Koruyla ilgili açıklama yapan Köy muhtarı Erhan Bektaş, “Burası Sivas’ın Suşehri ilçesi Karacaören köyü sınırların içerisinde bulunan Katran Baba anıtı. Katran babanın hikayesi şu şekilde; Fatih Sultan Mehmet Han Otluk Savaşına giderken buradan geçiyor. Buradan geçerken atların uyuz oluyor. Katran Baba yerden katran çıkararak atları tedavi ediyor. Buradan Fatih Sultan Mehmet Han’ı Otlukbeli’ne savaşa gönderiyor. Kendisi de ilim ve irfan yaymak için burada kalıyor. Bu türbe 2022 yılında restore edildi. İş adamımız tarafından bölgenin maneviyatının geleceğe aktarılması için yaptırıldı. Gelecek nesiller unutmasın diye güzel bir çalışma yapılmıştır. İş adamımıza teşekkür ediyoruz. Katranlar bu bölgeden çıkartıldı. Katran Baba’nın atları tedavi etmek için çıkardığı katranlar. Kendi anıtına da katran bıraktık. Bizde anıtına toprak değil daha belirgin olması için katran koyduk” dedi.