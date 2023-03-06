2023-03-06 18:28:41 Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Fiorentina ile Sivasspor 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Stadio Artemio Franchi’de karşılaşacak.
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