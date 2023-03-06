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Spor
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Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

2023-03-06 18:28:41
Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

#1
Foto - Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

#2
Foto - Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

#3
Foto - Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

#4
Foto - Sivasspor'da Fiorentina maçı hazırlığı

Fiorentina ile Sivasspor 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Stadio Artemio Franchi’de karşılaşacak.

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