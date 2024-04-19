2024-04-19 10:39:33 Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ın istifası istendi, Ali Koç'a flaş istekle seslendi. İşte detaylar...