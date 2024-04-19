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Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...
Spor
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Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

2024-04-19 10:39:33
Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ın istifası istendi, Ali Koç'a flaş istekle seslendi. İşte detaylar...

#1
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı.

#2
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

#3
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan değişikliklerden dolayı İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

#4
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

#5
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.

#6
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.

#7
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Fenerbahçe'nin penaltılarda yenilerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi.

#8
Foto - Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...

Taraftarlar sosyal medyada acilen İsmail Kartal ile yolların ayrılmasını istediler...

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