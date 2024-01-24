  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

2024-01-24 18:24:00
Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Sivas’ta hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, kamyonetinin kliması çalışmayınca Sivas’ın soğuk havasına karşı bulduğu çözümle hayrete düşürdü.

#1
Foto - Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Sivas’ın Zara ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Habil Eser isimli vatandaş, kamyonetinin kliması çalışmayınca Sivas’ın soğuk havasına karşı bulduğu çözümle görenleri bir hayli şaşırttı. Habil Eser, kamyonetiyle Sivas’tan Zara ilçesine yolculuk yaparken aracının kliması çalışmayınca soğuk havaya karşı savunmasız kaldı.

#2
Foto - Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Uzun süre kamyonuyla yolculuk eden Eser, soğuk havaya karşı piknik tüpü çözümünü buldu. Kamyonetin kabin kısmını piknik tüpüyle ısıtan Eser'in o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni topladı.

#3
Foto - Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Piknik tüpünün klimadan daha iyi ısıttığını belirten Habil Eser, "Hayvancılık işiyle uğraşıyorum, geçen gün Sivas’ta bir köye gittim, hava çok soğuktu ve aracın kliması çalışmadı. Ben de soğuk havaya dayanamadım ve piknik tüpüyle aracın içini ısıtmaya çalıştım. Gayet güzel ısındı içerisi. Araç içinde arkadaşım vardı, o da video kaydına almış, sosyal medyada paylaşmış. Beğenenler çok oldu. Gören herkesin ilgisini çekti, çok fazla beğeni aldı. Nereden aklınıza geldi diye soran çok oldu. Eskiden uzun yola gidenler araçlarını böylesi yöntemlerle ısıtıyormuş, o gün de aşırı soğuk ve karanlıktı, biz de böyle bir yol denedik. Gittiğimiz köyden bir tane piknik tüpü aldık ve geri dönüş yolunda bu şekilde kendimizi ısıtarak döndük. Klimadan daha hızlı ve iyi ısıtıyor, etkisi çok fazla oluyor. Böyle bir şey yapmasaydık donabilirdik. Araç eski olduğu içinde içeriye soğuk havayı kolay alıyor" şeklinde konuştu.

'Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür' diyordu! Davutoğlu ittifak yapacağı partiyi açıkladı
Siyaset

'Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür' diyordu! Davutoğlu ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.
Erdoğan'dan emekliye bomba müjde
Ekonomi

Erdoğan'dan emekliye bomba müjde

"AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine..
İddialara cevap verdiler! Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adayı açıklaması
Siyaset

İddialara cevap verdiler! Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adayı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nden İstanbul'da aday çıkartmayıp AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıkl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kurumların kapısına kilit vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kurumların kapısına kilit vuruldu

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti
Sosyal Medya

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

Öğrencilerinin ödevlerini kontrol ederken sergilediği yaklaşımıyla dikkat çeken öğretmen, bu sefer de bir öğrencisinin dişini çekti...
Mete Yarar'dan İsveç uyarısı: Çok şey yaşayacağız! Bu karar yıllar sonra karşımıza çıkabilir

Mete Yarar'dan İsveç uyarısı: Çok şey yaşayacağız! Bu karar yıllar sonra karşımıza çıkabilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23