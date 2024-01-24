Sivas'ın soğuğuna dayanamadı! Bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Piknik tüpünün klimadan daha iyi ısıttığını belirten Habil Eser, "Hayvancılık işiyle uğraşıyorum, geçen gün Sivas’ta bir köye gittim, hava çok soğuktu ve aracın kliması çalışmadı. Ben de soğuk havaya dayanamadım ve piknik tüpüyle aracın içini ısıtmaya çalıştım. Gayet güzel ısındı içerisi. Araç içinde arkadaşım vardı, o da video kaydına almış, sosyal medyada paylaşmış. Beğenenler çok oldu. Gören herkesin ilgisini çekti, çok fazla beğeni aldı. Nereden aklınıza geldi diye soran çok oldu. Eskiden uzun yola gidenler araçlarını böylesi yöntemlerle ısıtıyormuş, o gün de aşırı soğuk ve karanlıktı, biz de böyle bir yol denedik. Gittiğimiz köyden bir tane piknik tüpü aldık ve geri dönüş yolunda bu şekilde kendimizi ısıtarak döndük. Klimadan daha hızlı ve iyi ısıtıyor, etkisi çok fazla oluyor. Böyle bir şey yapmasaydık donabilirdik. Araç eski olduğu içinde içeriye soğuk havayı kolay alıyor" şeklinde konuştu.