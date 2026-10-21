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Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

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Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın danışma kurulu Ulusal Dış Politika Konseyi üyesi Konstantinos Filis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla ilgili konuştu.

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Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın danışma kurulu bünyesindeki Ulusal Dış Politika Konseyi üyesi Konstantinos Filis, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile deniz anlaşmasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerinde Ankara’nın bölgedeki etkisine dikkat çekti. Atina’nın Libya politikasını eleştiren Filis, Türkiye’nin Yunanistan’a kıyasla daha geniş imkânlara sahip olduğunu belirterek, Yunanistan’ın yürüttüğü girişimlerin beklenen sonucu vermediğini ifade etti.

#2
Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Filis, Libya’da Türkiye ile rekabet edebilecekleri yönündeki beklentilerin artık gerçekçi olmadığını savundu. Ankara’nın ülkedeki konumuna ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, Libya konusunda oyun oynayıp Türkiye ile rekabet edebileceğimize dair yanılsamalarımızın sonudur” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Filis, Ankara’nın Libya’da belirleyici bir rol üstlendiğini öne sürdü. Yunanistan’ın diplomatik girişimlerinin Türkiye’nin etkisini dengelemeye yetmediğini belirten Filis, “Türkiye, Yunanistan’ın çabalarını baypas etti. Çabalarımız yeterli olmadı” dedi.

#4
Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Atina’nın dış politika yaklaşımını da eleştiren Filis, ulusal çıkarların korunmasında başka ülkelerin desteğine aşırı güvenilmemesi gerektiğini dile getirdi. Filis, “Kendi ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda yumurtalarımızı kendi sepetimize koymalıyız, başkalarının sepetine değil” sözleriyle Yunanistan’ın daha bağımsız bir politika izlemesi gerektiğini savundu.

#5
Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Filis’in açıklamalarında, Türkiye’nin Libya’nın doğusundaki aktörlerle kurduğu ilişkiler de öne çıktı. Ankara’nın, Halife Hafter’e Yunanistan’ın sunabileceğinden daha fazlasını teklif ederek bölgede oluşan fırsatları değerlendirdiğini ileri süren Filis, Türkiye’nin Libya’daki etkinliğinin arkasında bu yaklaşımın bulunduğunu belirtti.

#6
Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Yunan yetkili, iki ülkenin Libya politikasını karşılaştırırken Türkiye’nin elindeki araçların daha fazla olduğunu vurguladı. Filis, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Türkiye’nin Libya konusunda Yunanistan’a kıyasla çok daha fazla imkânı ve aracı var” ifadelerini kullandı.

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Foto - Konstantinos Filis: Türkiye çabalarımızı bypass etti maalaesef başarısız olduk

Yunanistan’ın Libya’da etkisini artırmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak bunların istenen sonucu vermediğini söyleyen Filis, “Biz buraya yatırım yaptık, çabalar sarf ettik ancak başarılı olamadık” değerlendirmesinde bulundu.

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