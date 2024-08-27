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Aktüel
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Yüksekova'da trafik kazası

2024-08-27 08:22:08
Yüksekova'da trafik kazası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yüksekova'da trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerinde bulunan 75. Yıl Yatılı Bölge Okulu civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 30 AAG 424 plakalı otomobil ile 06 FF 0271 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında O.A., İ.İ., A.İ. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı

#2
Foto - Yüksekova'da trafik kazası

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Yüksekova'da trafik kazası

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar oluştu.

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