Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı
Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

Koç Holding’e bağlı Kolay Gelsin’de işçiler ayaklandı. Çalışanlar kontak kapatırken maaşlar için düzeltme talep etmeye başladı.

Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

Kolay Gelsin dağıtım ağında çalışan arabalı kuryeler, ücret ve yan hak talepleri nedeniyle İzmir dahil 14 ilde iş bırakma eylemi başlattı. Eylem ikinci gününde de devam ederken, depolarda yaklaşık 150 bin paketin sevk edilemediği bildirildi.

Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

Koç Holding ve Ekol Lojistik ortaklığıyla faaliyet gösteren Kolay Gelsin kuryeleri, mevcut ücretlerle çalışmanın sürdürülemez olduğunu savunuyor. Yönetimle yapılan görüşmelerde sunulan iyileştirme teklifinin yetersiz kaldığını belirten çalışanlar, hak ettikleri gelir ve yan hakların artırılmasını talep ediyor.

Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

İş bırakma eylemi nedeniyle dağıtıma çıkmayan gönderiler depolarda birikti. Kurye temsilcileri, yaklaşık 150 bin paketin sevk edilemeden beklediğini ve dağıtım zincirindeki aksamanın e-ticaret teslimatlarını da etkilediğini açıkladı.

Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

Paket başı ücretin 35₺ + KDV olması Yan hakların geri gelmesi (kıdem, kalite primi, yakıt) ve en az ' iyileştirilmesi Ayrıştırma yapan depolarda çalışanların ücret alması veya ayrıştırmanın kaldırılması Yıllık izin ücretlendirmesinin 800₺’den 1000₺’ye çıkarılması Zamların 1 Ocak itibariyle uygulanması

Koç Holding'e karşı ayaklandılar! 150 bin paket depolarda kaldı

Eylem nedeniyle teslimatların aksadığı veya depoların kapalı olduğu iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Manisa, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova bulunuyor.

