ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular
ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye semalarında DEAŞ terör örgütüne yönelik son yılların en yoğun hava harekatlarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Beş gün içinde düzenlenen beş ayrı operasyonda, örgütün haberleşme tesisleri ve lojistik düğüm noktaları tam isabetle imha edildi. İHA ve savaş uçaklarının kullanıldığı operasyonlarda yaklaşık 50 hassas mühimmatın kullanılması, bölgedeki terör yapılanmasına karşı kararlılık mesajı olarak yorumlandı.

Foto - ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

Suriye'de hükümet ile YPG arasında sağlanan ateşkes, terör örgütü için de bir devrin sonu oldu. ABD, Suriye'de artık bir devlet olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

Foto - ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

Yeni dönemde ABD'den Suriye'de ilk büyük hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Suriye genelindeki çok sayıda DEAŞ hedefine yönelik beş hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Foto - ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar; bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere birçok DEAŞ tesisini hedef aldı. Açıklamada, hedeflerin; sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı (helikopter) hava araçları ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği belirtildi.

Foto - ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu hedeflerin vurulması, DEAŞ'ın Suriye'de yeniden canlanmasını engelleme konusundaki kararlılığımızı ve süregelen odağımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı. Cooper, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacıyla koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmenin "Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" söyledi.

