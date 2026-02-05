ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar; bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere birçok DEAŞ tesisini hedef aldı. Açıklamada, hedeflerin; sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı (helikopter) hava araçları ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği belirtildi.