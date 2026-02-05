ABD’den, Türkiye’nin burnunun dibinde dev operasyon! 50 hassas mühimmatla vurdular
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye semalarında DEAŞ terör örgütüne yönelik son yılların en yoğun hava harekatlarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Beş gün içinde düzenlenen beş ayrı operasyonda, örgütün haberleşme tesisleri ve lojistik düğüm noktaları tam isabetle imha edildi. İHA ve savaş uçaklarının kullanıldığı operasyonlarda yaklaşık 50 hassas mühimmatın kullanılması, bölgedeki terör yapılanmasına karşı kararlılık mesajı olarak yorumlandı.