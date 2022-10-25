Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkol belası polisleri bezdirdi

Bir daha polis görünce durmayacağım Yazılan cezadan rahatsız olan Ahmet S., “Bana ceza yazsanız da önemli değil, yazmasanız da önemli değil. Zaten ben cezayı çok yedim. Bir daha polis gördüğüm zaman durmayacağım. Durduğum zaman adamlar ceza yazıyor. Benim, alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira cezam var. Beni kaymakam da bilir, hakim de bilir, savcı da bilir, emniyet müdürü de bilir” diye konuştu.