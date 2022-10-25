2022-10-25 17:17:08 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkol belası polisleri bezdirdi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaptığı noktadan kaçan ve polis tarafından yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislere zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü" Bir daha polis durdurduğunda durmayacağım çünkü ceza kesiyor" deyip o anda kendisini görüntüleyen gazeteciye de küfür ve hakaret etti. Sürücüye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere ayrı ayrı 3 maddeden 17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı. Alkollü sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.