Sis ağlarını göremediler! 3 bin 500 adedi yakalandı

Özellikle Doğu Avrupa kuş göç yolları bakımından değerlendirildiğinde her yıl milyonlarca kuşun üreme ya da kışlama alanlarına göç ettiğini belirten Karaardıç, "Boğazkent bölgesi, kuşların Afrika'ya gidip gelme yolu Akdeniz'deki kritik konaklama alanlarını içeriyor. Özellikle Köprü Çayı'nın bu bölgeden denize dökülmesi, bataklık, sazlık ve kumul alanların olması nedeniyle Boğazkent'te, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde kuş yoğunluğu yaşanıyor." dedi. Kuş halkalamanın, farklı yöntemlerle yakalanan kuşların bacaklarına uygun ülke kodlu alüminyum halkalar takılması anlamına geldiğini anlatan Karaardıç, halkalama çalışmasının, kuşların kanat uzunluğu, ağırlık, kas ve yağ miktarları gibi parametreleri kaydettikten sonra tekrar doğaya bırakıldığı bilimsel bir yöntem olduğunu vurguladı. İstasyonda "sis ağları" olarak adlandırılan yakalama yöntemini kullandıklarını aktaran Karaardıç, şunları kaydetti: 2021 ilkbahar kuş halkalama çalışmasına 3 Mart'ta başladık. Günümüze kadar düzenli olarak devam ettiğimiz çalışmalarda, 60 kadar kuş türünden 3 bin 500'ün üzerinde kuş yakalandı. "İlkbahar göçüne yönelik çalışmalarımız mayısın ortalarında kadar devam edecek. Bu yıl en yoğun olarak karabaşlı ötleğen, küçük akgerdanlı ötleğen, çizgili ötleğen, akgözlü ötleğen gibi ötleğen türlerinin yanı sıra mukallitler, kamışçınlar ve çıvgınlar gibi ötücü göçmen türlerden yoğun olarak yakalıyoruz." Hakan Karaardıç; örümcek kuşları, ibibikler, yalıçapkınları ve boyun çevirenlerin de zaman zaman yakaladıkları türler arasında bulunduğuna dikkati çekti.