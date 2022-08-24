2022-08-24 19:40:49 Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor
5G teknolojisine önem veren şirketler, hizmeti büyütmek için büyük bir rekabete girişti.
5G teknolojisine önem veren şirketler, hizmeti büyütmek için büyük bir rekabete girişti.
Yüksek bant genişliği gibi alternatiflere sahip 5G teknolojisi, akıllı telefon dünyasını etkisi altına almaya devam ediyor.
Birçok akıllı telefon üreticisi bu alanda üretimlerine devam ederken, işin dağıtım kısmında da şirketler adeta yarış içinde.
Lynk Global, AST SpaceMobile, SpaceX ve dahası 5G teknolojisi hizmetini uzaya taşıyor Gün geçtikçe mobil ağ kapsamı genişliyor.
Ancak yine de bu alan, Dünya yüzeyinin sadeye yüzde 10’u oluşturuyor. Öyle ki kapsama alanının olmadığı birçok yaşama alanı bulunuyor.
Şirketler, uzun yapılarla bu kapsama alanının belirli bir seviyeye kadar arttırılabileceğini belirtiyor.
Lynk Global, AST SpaceMobile, SpaceX gibi şirketler, uzaya 5G teknolojisi hizmetini sağlayabilecek bir yapı oluşturmak için kıyasıya rekabet ediyor.
Bu yılın Nisan ayında Lynk Global, ilk doğrudan mobil ticari uydusunu bir Falcon 9 roketiyle gönderdi Şirket, 5G teknolojisini sağlamak için FCC’ye başvurdu.
AST SpaceMobile ise Eylül ayının başında önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Şirket, 5G teknolojisi hizmetini sağlamak için BlueWalker 3 test uydusunu Florida, Cape Canaveral’de hazır hale getirdi.
Öyle ki şirket, doğrudan erişilebilen ilk ve tek uzay tabanlı hücresel geniş bant ağını geçtiğimiz haftalarda tanıttı.
Teknolojinin birçok alanında sınır tanımayan projelere imza atan Elon Musk, elbette bu konuda da geri kalmıyor.
Ancak SpaceX’in yoğurt yiyişi biraz farklı. Şirket, hali hazırda Starlink projesiyle birlikte uzay tabalı internet hizmeti sağlıyor.
Ancak bu hizmet mobil ağ bağlantıları için uygun değil.
Starlink, Starlink Mobil Hizmeti için Dish’in 2GHz Spektrumu adıyla FCC’ye başvuruda bulundu.
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