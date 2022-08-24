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Teknoloji-Bilişim
15
Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

2022-08-24 19:40:49
Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

5G teknolojisine önem veren şirketler, hizmeti büyütmek için büyük bir rekabete girişti.

#1
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Yüksek bant genişliği gibi alternatiflere sahip 5G teknolojisi, akıllı telefon dünyasını etkisi altına almaya devam ediyor.

#2
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Birçok akıllı telefon üreticisi bu alanda üretimlerine devam ederken, işin dağıtım kısmında da şirketler adeta yarış içinde.

#3
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Lynk Global, AST SpaceMobile, SpaceX ve dahası 5G teknolojisi hizmetini uzaya taşıyor Gün geçtikçe mobil ağ kapsamı genişliyor.

#4
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Ancak yine de bu alan, Dünya yüzeyinin sadeye yüzde 10’u oluşturuyor. Öyle ki kapsama alanının olmadığı birçok yaşama alanı bulunuyor.

#5
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Şirketler, uzun yapılarla bu kapsama alanının belirli bir seviyeye kadar arttırılabileceğini belirtiyor.

#6
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Lynk Global, AST SpaceMobile, SpaceX gibi şirketler, uzaya 5G teknolojisi hizmetini sağlayabilecek bir yapı oluşturmak için kıyasıya rekabet ediyor.

#7
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Bu yılın Nisan ayında Lynk Global, ilk doğrudan mobil ticari uydusunu bir Falcon 9 roketiyle gönderdi Şirket, 5G teknolojisini sağlamak için FCC’ye başvurdu.

#8
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

AST SpaceMobile ise Eylül ayının başında önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

#9
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Şirket, 5G teknolojisi hizmetini sağlamak için BlueWalker 3 test uydusunu Florida, Cape Canaveral’de hazır hale getirdi.

#10
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Öyle ki şirket, doğrudan erişilebilen ilk ve tek uzay tabanlı hücresel geniş bant ağını geçtiğimiz haftalarda tanıttı.

#11
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Teknolojinin birçok alanında sınır tanımayan projelere imza atan Elon Musk, elbette bu konuda da geri kalmıyor.

#12
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Ancak SpaceX’in yoğurt yiyişi biraz farklı. Şirket, hali hazırda Starlink projesiyle birlikte uzay tabalı internet hizmeti sağlıyor.

#13
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Ancak bu hizmet mobil ağ bağlantıları için uygun değil.

#14
Foto - Şirketler 5G teknolojisi içih uzayda yarışıyor

Starlink, Starlink Mobil Hizmeti için Dish’in 2GHz Spektrumu adıyla FCC’ye başvuruda bulundu.

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