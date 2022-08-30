2022-08-30 21:51:29 Şirketin başına robot CEO atadılar
Çinli bir şirketin başına robot CEO atanmasına karar verildi.
Çinli bir şirketin başına robot CEO atanmasına karar verildi.
Çin merkezli mobil oyun şirketi dünyada bir ilke imza atarak yapay zeka destekli sanal insanı genel yönetici olarak atadı.
Metaverse yatırımlarıyla dikkat çeken NetDragon Websoft, Tang Yu isimli robotu yan kuruluşu olan Fujian NetDragon Websoft’un yeni yöneticisi olacağını dile getirdi.
Tang Yu: Yapay zeka destekli robot CEO ile tanışın Web3 ve metaverse konusunda lider bir firma olmak istediğini ifade eden Çinli NetDragon Websoft, tüm dünyada ilginç bir konuyla gündeme geldi.
Tang Yu isimli sanal insanın şirket CEO’su olarak atandığını doğrulayan firma, dönüşümlü yöneticilik yapacağını söyledi.
İnternet toplulukları oluşturma konusunda öne çıkan NetDragon Websoft, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft’un “yapay zeka + insan” yönetimiyle idare edeceğini ifade etti.
Şirketi bir metaverse organizasyonu haline getirmek isteyen Çinli oyun markası, bu planına robot Tang Yu ile başladı.
NetDragon Websoft’tan gelen açıklamaya göre sanal insan Tang Yu, şirketin günlük operasyonlarına karar vermeyi destekleyecek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlayacak.
Ayrıca yönetim kurulu için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik aracı olarak kullanılacak.
Çinli şirketin Başkanı Dr. Dejian Liu, robotun kadın olduğuna da özellikle dikkat çekti. “Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz.
Tang Yu’yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek” dedi.
Metaverse dünyası hızla büyüyor. Son araştırmalar metaverse pazarının 2025 yılına kadar 280 milyar dolar değerinde olacağını gösterdi.
Bu pazarda başta Meta olmak üzere Apple, Microsoft ve Nvidia gibi oyuncular da olacak.
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