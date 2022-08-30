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Teknoloji-Bilişim
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Şirketin başına robot CEO atadılar

2022-08-30 21:51:29
Şirketin başına robot CEO atadılar

Çinli bir şirketin başına robot CEO atanmasına karar verildi.

#1
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Çin merkezli mobil oyun şirketi dünyada bir ilke imza atarak yapay zeka destekli sanal insanı genel yönetici olarak atadı.

#2
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Metaverse yatırımlarıyla dikkat çeken NetDragon Websoft, Tang Yu isimli robotu yan kuruluşu olan Fujian NetDragon Websoft’un yeni yöneticisi olacağını dile getirdi.

#3
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Tang Yu: Yapay zeka destekli robot CEO ile tanışın Web3 ve metaverse konusunda lider bir firma olmak istediğini ifade eden Çinli NetDragon Websoft, tüm dünyada ilginç bir konuyla gündeme geldi.

#4
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Tang Yu isimli sanal insanın şirket CEO’su olarak atandığını doğrulayan firma, dönüşümlü yöneticilik yapacağını söyledi.

#5
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

İnternet toplulukları oluşturma konusunda öne çıkan NetDragon Websoft, yan kuruluşu Fujian NetDragon Websoft’un “yapay zeka + insan” yönetimiyle idare edeceğini ifade etti.

#6
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Şirketi bir metaverse organizasyonu haline getirmek isteyen Çinli oyun markası, bu planına robot Tang Yu ile başladı.

#7
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

NetDragon Websoft’tan gelen açıklamaya göre sanal insan Tang Yu, şirketin günlük operasyonlarına karar vermeyi destekleyecek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlayacak.

#8
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Ayrıca yönetim kurulu için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik aracı olarak kullanılacak.

#9
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Çinli şirketin Başkanı Dr. Dejian Liu, robotun kadın olduğuna da özellikle dikkat çekti. “Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz.

#10
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Tang Yu’yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek” dedi.

#11
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Metaverse dünyası hızla büyüyor. Son araştırmalar metaverse pazarının 2025 yılına kadar 280 milyar dolar değerinde olacağını gösterdi.

#12
Foto - Şirketin başına robot CEO atadılar

Bu pazarda başta Meta olmak üzere Apple, Microsoft ve Nvidia gibi oyuncular da olacak.

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