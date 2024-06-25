Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

ABD geçtiğimiz ay deniz dibinde kış uykusuna yatabilen fütüristik su altı insansız drone'u için denizdeki ilk tam ölçekli testini tamamladı. Havacılık devi Northrop Grumman tarafından üretilen Manta Ray prototipi, ABD donanmasının çok daha uzun görevleri yerine getirebilecek yeni bir su altı drone sınıfı geliştirme projesinin bir parçası. Devasa otonom araç, gözetim veya yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta 'çok uzun süreler boyunca' hareket edecek şekilde tasarlandı. Program yönetici Dr. Kyle Woerner, "Konuşlandırıldıktan sonra araç, suda hareket etmek için verimli, kaldırma kuvvetine dayalı süzülme özelliğini kullanıyor" dedi.