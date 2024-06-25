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Teknoloji-Bilişim
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Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

2024-06-25 14:21:11
Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

ABD'nin sır gibi sakladığı Mantis Ray projesi uydu görüntüleriyle ortaya çıkarken konuyla ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar geldi.

#1
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

ABD'nin en gizli projelerinden olan Mantis Ray, ilk kez görüntülendi. Denizlerdeki savaşları baştan sona değiştirebilecek cihaz dünya basınında yankı uyandırdı.

#2
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

ABD geçtiğimiz ay deniz dibinde kış uykusuna yatabilen fütüristik su altı insansız drone'u için denizdeki ilk tam ölçekli testini tamamladı. Havacılık devi Northrop Grumman tarafından üretilen Manta Ray prototipi, ABD donanmasının çok daha uzun görevleri yerine getirebilecek yeni bir su altı drone sınıfı geliştirme projesinin bir parçası. Devasa otonom araç, gözetim veya yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta 'çok uzun süreler boyunca' hareket edecek şekilde tasarlandı. Program yönetici Dr. Kyle Woerner, "Konuşlandırıldıktan sonra araç, suda hareket etmek için verimli, kaldırma kuvvetine dayalı süzülme özelliğini kullanıyor" dedi.

#3
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

Savunma analistleri, ABD donanmasının Rus ve Çin denizaltılarını bulmak için denizleri tarayacak uzun görevler yapabilen bir drone geliştirmek istediğini söylüyor. Dr Woerner, "Araç, çok çeşitli deniz görev setlerini mümkün kılmak için çeşitli boyut ve türlerde, çeşitli yük taşıma bölmeleri ile tasarlandı" dedi.

#4
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

Ancak daha yeni ve daha iyi su altı drone'larının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapan tek ülke ABD değil. Rus donanması geçen yılın Ocak ayında, 185,2 km hıza ulaşabildiğini ileri sürdüğü torpido şeklindeki robotik mini denizaltı Poseidon drone'larından 30'unu bünyesine katmayı planladığını duyurdu.

#5
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

Ukrayna aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz filosuna karşı mücadelesinde insansız su altı araçlarının (UUV'ler) geliştirilmesinde de hızla ilerliyor. Yanı sıra, Marichka adı verilen su altı intihar saldırısı drone'unun başarılı testinin görüntüleri de ortaya çıktı. Hem Rusya hem de Ukrayna UUV projeleri, silahlı olmaları sebebiyle Manta Ray'den farklılık gösteriyor.

#6
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

ABD ve İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Mantis Ray'in ilk kez uzaydan çekilen fotoğraflar aracılığı ile görüntülendiği kayıtlara geçti. ABD ordusunun California'da bulunan Port Hueneme deniz üssünde tespit edilen Mantis Ray, Google Maps ile rahatlıkla görülebiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD'li savaşuzmanı Dr. Kyle Woerner, "suyun içinde çok verimli olacağını düşünüyoruz, kaldırma kuvveti nedeniyle süzülerek hareket edecek" deyip ekledi:

#7
Foto - Sır gibi saklanıyordu! Gizli silah ilk kez görüntülendi

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