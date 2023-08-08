Siparişlere artık yetişemiyorlar! ‘Adana bombası’ İzmir bombasına karşı

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Her yerde muska katmer olarak geçer ve kaymaklı yapılır. Eşim bir gün çikolatalı olarak yapalım dedi. Bunu denedik ve gelen misafirlerimize ikram ettik. Onlar da çok beğendi. Adını da Adana'ya özgü olsun diye 'Adana Bombası' yaptık. İzmir bombasına rakip oldu. İçerisinde çikolata ve fıstık var. Şu anda İzmir'den çok talep var. Patentli ürünümüzü İzmirliler çok beğendi" diye konuştu.