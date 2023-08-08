Siparişlere artık yetişemiyorlar! ‘Adana bombası’ İzmir bombasına karşı

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamuruyla yapılan ve içerisine genelde kaymak konularak servis edilen muska katmerde değişiklik yapmak istedi. Eşi Turgut ile birlikte yeni bir lezzet arayan Zeynep Geyik, katmer hamurunun içerisine bol Antep fıstığı ve çikolata koyarak yeni bir tatlı ortaya çıkardı. Çift, 200 derecelik fırında yaklaşık 5-6 dakika piştikten sonra üzerine yine Antep fıstığı ve çikolata sos dökülerek servis edilen tatlıya 'Adana Bombası' adını koydu. Müşterilerden tam not alan 'Adana Bombası' için Geyik, 2021 yılında Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tatlıyı tescilledi.