Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar
TUSAŞ yapımı Aksungur İHA sistemi, 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA sistemi ve 150 adet döner kanatlı mikro İHA tedariki için anlaşma sağlandı.
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TUSAŞ yapımı Aksungur İHA sistemi, 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA sistemi ve 150 adet döner kanatlı mikro İHA tedariki için anlaşma sağlandı.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı için 1 adet AKSUNGUR İHA sistemi, 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA sistemi ve 150 adet döner kanatlı mikro İHA tedarik edilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, Jandarma Genel Komutanlığının insansız hava aracı kapasitesinin artırılmasına yönelik tedarik hedeflerine yer verildi. Program kapsamında farklı görev ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı kategoride İHA sistemi tedarik edilecek.
2027 yılı hedefleri arasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA sisteminin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine kazandırılması bulunuyor. AKSUNGUR, uzun havada kalış süresi ve farklı faydalı yükleri taşıyabilme kabiliyetiyle keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılabiliyor. Programda 1 adet operatif AKSUNGUR İHA sisteminin tedarik edilmesi öngörülüyor.
AKSUNGUR tedarikinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı için 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA (VTOL) sistemi alınması planlanıyor. Ayrıca 150 adet döner kanatlı mikro İHA'nın tedarik edilmesi hedefleniyor.
Söz konusu İHA'ların üreticileri, modelleri, sözleşme bedelleri ve teslimat takvimlerine ilişkin ayrıntılar yıllık programda belirtilmedi. Tedariklerin 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenirken henüz teslimatların tamamlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
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