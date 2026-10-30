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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

TUSAŞ yapımı Aksungur İHA sistemi, 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA sistemi ve 150 adet döner kanatlı mikro İHA tedariki için anlaşma sağlandı.

#1
Foto - Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

GDH Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı için 1 adet AKSUNGUR İHA sistemi, 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA sistemi ve 150 adet döner kanatlı mikro İHA tedarik edilmesi planlanıyor.

#2
Foto - Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, Jandarma Genel Komutanlığının insansız hava aracı kapasitesinin artırılmasına yönelik tedarik hedeflerine yer verildi. Program kapsamında farklı görev ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı kategoride İHA sistemi tedarik edilecek.

#3
Foto - Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

2027 yılı hedefleri arasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA sisteminin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine kazandırılması bulunuyor. AKSUNGUR, uzun havada kalış süresi ve farklı faydalı yükleri taşıyabilme kabiliyetiyle keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılabiliyor. Programda 1 adet operatif AKSUNGUR İHA sisteminin tedarik edilmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

AKSUNGUR tedarikinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı için 4 adet dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA (VTOL) sistemi alınması planlanıyor. Ayrıca 150 adet döner kanatlı mikro İHA'nın tedarik edilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar

Söz konusu İHA'ların üreticileri, modelleri, sözleşme bedelleri ve teslimat takvimlerine ilişkin ayrıntılar yıllık programda belirtilmedi. Tedariklerin 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenirken henüz teslimatların tamamlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

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