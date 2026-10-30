Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Sermaye Piyasası Kurulu da 28 Ekim'de yayımladığı duyuruda, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında yüksek kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı. Kurul, bazı yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar sağladığı ve belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını tamamen elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirmişti. SPK ayrıca düzenleme süreçlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim açısından herhangi bir ayrım yapılmadığını, taslak ve nihai düzenlemelerin eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulduğunu vurgulamıştı.