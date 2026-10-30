  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı En yakın istasyon 2 kilometre uzaktaydı: Yakıtı bitince çareyi at arabasında buldu Ağız ile ilgili o tavsiye verildi: Yaban mersini suyu asitleri engelliyor... Herkes 'bu nasıl olur' diyor Fener’in ‘Kerem’ kamburu büyüyor! Kasadan 56 milyon lira daha çıkacak Külliye’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Lideri Erhürman’dan Doğu Akdeniz mesajı! Arama kurtarma devine büyük ilgi: TCG Işın’a 4 bin ziyaret Acı biberli domates reçeli tarifinin püf noktası: En çok çocuklar çok sevinecek! Kasa kasa değil, 5-6 adet alacaksınız Ebeveynlerin kulaklarına küpe olsun: 0-5 yaş çocuğu olanlar dikkat! Sipariş verildi: 154 adet İHA teslim alacaklar
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Fon soruşturmasıyla gündeme gelen Merrill Lynch International 8 milyar TL kâr elde ettiği iddialarını yalanladı ve Türkiye ile ilgili bir açıklama yayımladı.

#1
Foto - Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Türkiye'deki yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'daki işlemleri üzerinden 8 milyar TL kazanç sağladığı ve bu işlemlerin Türk yatırımcılar adına gerçekleştirildiği iddialarına yanıt verdi. Habertürk'ün haberine göre uluslararası yatırım bankası, 16 Eylül öncesinde gerçekleştirilen işlemlerden sağlanan kazancın milyarlarca lira değil, milyonlar seviyesinde olduğunu belirterek, söz konusu işlemlerin uluslararası kurumsal yatırımcılar adına yapıldığını bildirdi.

#2
Foto - Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Merrill Lynch International, son dönemde bazı yayın organlarında Borsa İstanbul'daki faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kurum, Türkiye hisse senedi piyasasındaki işlemlerinin Türk bireysel müşteriler adına gerçekleştirilmediğini, yalnızca uluslararası kurumsal yatırımcılara hizmet verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve yürürlükteki diğer mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

#3
Foto - Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Yatırım fonlarına yönelik soruşturmanın ardından Merrill Lynch'in bazı hisselerdeki pozisyonlarını operasyonlardan önce kapattığı ve açığa satış işlemleri yoluyla yaklaşık 8 milyar TL kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. Söz konusu işlemlerin zamanlaması ve işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların kimlikleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Merrill Lynch ise açıklamasıyla hem iddia edilen kazanç miktarına hem de işlemlerin Türk bireysel yatırımcılar adına yapıldığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

#4
Foto - Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Sermaye Piyasası Kurulu da 28 Ekim'de yayımladığı duyuruda, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında yüksek kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı. Kurul, bazı yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar sağladığı ve belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını tamamen elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirmişti. SPK ayrıca düzenleme süreçlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim açısından herhangi bir ayrım yapılmadığını, taslak ve nihai düzenlemelerin eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulduğunu vurgulamıştı.

#5
Foto - Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı

Merrill Lynch hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da 26 Ekim'de açıklama yapmıştı. Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch üzerinden kendisine yönelik ilişkilendirmelerin dayanaktan yoksun olduğunu belirtmişti. Açıklamada, Bakan Şimşek'in yıllar önce ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı yasal hakların kullanılacağı bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor
Gündem

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Ermenistan Parlamentosu, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında doğrudan ulaşım bağlantısı kurulmasını öngören TRIPP anlaşmasını onayla..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı
Aktüel

Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişi..
Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacası yıkıldı. Olayda 3 ölü ve 5 yaralının olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda..
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmüne ilişkin paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral’dan dikkat ç..
Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor
Gündem

Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken sosyal medyada dikkat çeken bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23