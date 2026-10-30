Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı
Fon soruşturmasıyla gündeme gelen Merrill Lynch International 8 milyar TL kâr elde ettiği iddialarını yalanladı ve Türkiye ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon soruşturmasıyla gündeme gelen Merrill Lynch International 8 milyar TL kâr elde ettiği iddialarını yalanladı ve Türkiye ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Türkiye'deki yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'daki işlemleri üzerinden 8 milyar TL kazanç sağladığı ve bu işlemlerin Türk yatırımcılar adına gerçekleştirildiği iddialarına yanıt verdi. Habertürk'ün haberine göre uluslararası yatırım bankası, 16 Eylül öncesinde gerçekleştirilen işlemlerden sağlanan kazancın milyarlarca lira değil, milyonlar seviyesinde olduğunu belirterek, söz konusu işlemlerin uluslararası kurumsal yatırımcılar adına yapıldığını bildirdi.
Merrill Lynch International, son dönemde bazı yayın organlarında Borsa İstanbul'daki faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kurum, Türkiye hisse senedi piyasasındaki işlemlerinin Türk bireysel müşteriler adına gerçekleştirilmediğini, yalnızca uluslararası kurumsal yatırımcılara hizmet verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve yürürlükteki diğer mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.
Yatırım fonlarına yönelik soruşturmanın ardından Merrill Lynch'in bazı hisselerdeki pozisyonlarını operasyonlardan önce kapattığı ve açığa satış işlemleri yoluyla yaklaşık 8 milyar TL kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. Söz konusu işlemlerin zamanlaması ve işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların kimlikleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Merrill Lynch ise açıklamasıyla hem iddia edilen kazanç miktarına hem de işlemlerin Türk bireysel yatırımcılar adına yapıldığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.
Sermaye Piyasası Kurulu da 28 Ekim'de yayımladığı duyuruda, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında yüksek kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı. Kurul, bazı yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar sağladığı ve belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını tamamen elden çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirmişti. SPK ayrıca düzenleme süreçlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim açısından herhangi bir ayrım yapılmadığını, taslak ve nihai düzenlemelerin eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulduğunu vurgulamıştı.
Merrill Lynch hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da 26 Ekim'de açıklama yapmıştı. Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch üzerinden kendisine yönelik ilişkilendirmelerin dayanaktan yoksun olduğunu belirtmişti. Açıklamada, Bakan Şimşek'in yıllar önce ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı yasal hakların kullanılacağı bildirilmişti.
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