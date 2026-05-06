Sinsice duyurdular: Türkiye tepki gösterse de Arap ülkeleriyle anlaşacağız
Son dönemde Yunanistan gibi Türkiye'ye karşı anlaşmadığı ülke kalmayan Rumların yeni hedefi belli oldu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendireceklerini belirterek, ''Türkiye’nin tepkileri bizi etkilemiyor'' dedi.
‘Körfezdeyiz, yine gideceğiz’’ diyen Kombos, ‘’Körfez'le ilişkilerimizi güçlendireceğiz çünkü bu çok önemli ve devam edecek” dedi.
Ankara’nın bu ilişkilerden rahatsız olduğu yönündeki bir soruya Kombos şöyle cevap verdi:
‘’Yaptığımız çabaların ve dış politikamızın Türkiye’yi rahatsız edebileceğini anlıyoruz, ancak bu, politikamızı belirleyen şey olmayacak…’’
