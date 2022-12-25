Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Burada çok güzel bir alanı derneğimizin vesilesiyle değerlendirmiş olduk. Bundan önce benzer etkinlikleri yapıyorduk ama o bölgelerde orman emvali ağaçlar dikiyorduk. Burası aslında bir meyve bahçesi oldu. Umuyoruz ki yıllar sonra çocuklarımız bu meyve bahçesinden istifade ederler” şeklinde konuştu. SİNDER Başkanı Yılmaz Öz, birbirinden çeşitli meyve fidesinin dikildiğini ve yol kenarında bir meyve bahçesi olacağını belirtti. Öz, “Orman Bölge Müdürlüğü’nün bize tahsis ettiği bu araziye derneğimiz üyeleri ve öğrencilerimizle birlikte dikim yapıyoruz. 5.5 dönümlük bir bahçe ve 250 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Katkıda bulunan tüm kurumlara ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.