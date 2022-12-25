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Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

2022-12-25 20:33:26
Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

Sinop’ta 5,5 dönümlük anı ormanı arazisine, gelecek kuşakların da faydalanabileceği birbirinden çeşitli 250 meyve fidanı dikildi.

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Foto - Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

Sinop İş İnsanları Derneği(SİNDER) tarafından Sinop-Ayancık yolu üzerindeki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı arazisine çeşitli 250 dip meyve fidanı dikildi. Üniversite, öğrenci yurdu ve hastaneye yakınlığıyla ve yol kenarında olmasıyla dikkat çeken arazinin, gelecek yıllarda bölgeden geçen vatandaşların ürünleri dalından kopararak tüketebileceği kaydedildi.

#2
Foto - Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

İleride verim alınabilecek ürünler dikilmesinden ve bölgeden geçenlerin faydalanabileceğinden dolayı memnun olduğunu kaydeden Sinop Vali Vekili Ahmet Berkay Deniz, “Burada ne kadar görev süremiz olacak bilinmez ama bizim de burada dikili bir kiraz ağacımız oldu. Umuyorum ki gelecek kuşaklarımız da bunun değerini bilir ve farkındalıklı şekilde ileriki kuşaklara aktarılmasını sağlarlar” diye konuştu.

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Foto - Sinop’ta yol kenarına meyve fidanları dikildi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Burada çok güzel bir alanı derneğimizin vesilesiyle değerlendirmiş olduk. Bundan önce benzer etkinlikleri yapıyorduk ama o bölgelerde orman emvali ağaçlar dikiyorduk. Burası aslında bir meyve bahçesi oldu. Umuyoruz ki yıllar sonra çocuklarımız bu meyve bahçesinden istifade ederler” şeklinde konuştu. SİNDER Başkanı Yılmaz Öz, birbirinden çeşitli meyve fidesinin dikildiğini ve yol kenarında bir meyve bahçesi olacağını belirtti. Öz, “Orman Bölge Müdürlüğü’nün bize tahsis ettiği bu araziye derneğimiz üyeleri ve öğrencilerimizle birlikte dikim yapıyoruz. 5.5 dönümlük bir bahçe ve 250 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Katkıda bulunan tüm kurumlara ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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