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Türkiye
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Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

2023-08-06 13:11:32
Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı.

#1
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

#3
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

#4
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Ev sahibi Elmas Göksel'in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Soğutma çalışmaları sırasında yandaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.

#6
Foto - Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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