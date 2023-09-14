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Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

2023-09-14 13:06:52
Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

Sinop’ta polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor.

#1
Foto - Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte polis ekipleri öğrencilerin huzur ve güven içinde okullarına gitmesi için denetimlerini sürdürüyor.

#2
Foto - Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

Sinop genelinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan metruk binaları kontrol ediyor, trafik denetimi yaparak okul çıkışlarında öğrencilerin yaya geçitlerinden güven içinde geçmelerine yardımcı olarak öğrencilerin can güvenliklerini koruyor.

#3
Foto - Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

Polisin okul çevrelerinde aldığı önlemler, veliler tarafından da olumlu karşılandı.

#4
Foto - Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

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