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Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

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Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dev yatırımın sonucunda biten yolla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Uraloğlu, 20 dakikalık yolun 5 dakikaya düşeceğini söyledi.

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Foto - Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

#2
Foto - Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde hayata geçirilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim'de hizmete açılacağını duyurdu. Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

#3
Foto - Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Dallıkavak Tüneli'nin 3 bin 105 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz. Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız. Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız" açıklamasında bulundu.

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Foto - Türkiye'ye müjde: Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız. Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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