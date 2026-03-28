ABD, Japonya'nın Hipersonik Füze Programına 340 Milyon Dolar Destek Sağladı

Japonya'nın yerli hipersonik silah geliştirme programı HVGP, ABD'den 340 milyon dolarlık kritik bir destek onayı aldı. Bu finansman, test hazırlığı ve lojistik desteği kapsarken, Japonya'nın savunma kapasitesini güçlendirme hedefine önemli katkı sunuyor. Japonya'nın yerli hipersonik silah geliştirme programı Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan stratejik bir destek onayı aldı. Bu onay kapsamında, Japonya'ya 340 milyon dolar değerinde ekipman ve çeşitli hizmetler sağlanacak. Türk savunma sanayii ekolünde olduğu gibi, uluslararası işbirlikleri bu tür kritik teknolojilerin gelişiminde belirleyici rol oynuyor. Yabancı Askeri Satışlar (FMS) çerçevesinde yapılan açıklamada, paketin detayları tam olarak açıklanmasa da, test hazırlığı, test desteği, taşımacılık, menzil gözetleme ve uçuş sonlandırma sistemi incelemelerini içeren menzil güvenliği ile lojistik ve program desteği gibi unsurları kapsadığı biliniyor. Bu, Japonya'nın HVGP test programı için ABD'den talep ettiği ikinci destek paketi olarak kayıtlara geçti. Japon hükümeti de 1 Nisan'da başlayan mali yıl için HVGP'nin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına 126,1 milyar yen (yaklaşık 769 milyon dolar) bütçe ayırdı. HVGP, katı yakıtlı roket güçlendiriciye sahip bir boost-glide silah sistemi mimarisi sergiliyor. Sistem, harp başlığını yüksek irtifaya taşımasının ardından ayırıyor; başlık, sahip olduğu irtifayı kullanarak yüksek hızını koruyup hedefe süzülerek yöneliyor. Japonya Satın Alma, Teknoloji ve Lojistik Ajansı (ATLA), Mart ve Nisan 2024'te Kaliforniya'da bir HVGP ön fırlatma testi gerçekleştirdi. Kurum, bu faaliyetin gerçek bir test için ölçüm birimlerinin doğrulanması amacıyla yapıldığını aktardı. ATLA, Kasım 2025'teki bir sanayi etkinliğinde HVGP lançer aracının konuşlandırma kabiliyetlerini de test etti. Paylaşılan görüntülerde, 8x8 tekerlek düzenine sahip lançer aracının bir gemi üzerinde ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait C-2 nakliye uçağında yer aldığı gözlemlendi. Sistemin ilk konuşlandırması bu yıl içinde planlanırken, üretici olarak Mitsubishi Heavy Industries seçildi. Japonya Kabine Ofisi tarafından yayımlanan bir belgeye göre, ilk Block 1 varyantının menzili 500 kilometreye ulaşacak. HVGP'nin ilerleyen sürümlerinde bu menzilin 2030 civarında 3.000 kilometreye kadar çıkarılması hedefleniyor. HVGP, Japonya'nın geliştirdiği iki hipersonik silah sisteminden biri olarak dikkat çekiyor. Diğer sistem ise şimdilik yalnızca Hipersonik Seyir Füzesi olarak anılıyor. Scramjet motorla güçlendirileceği belirtilen bu sistem, klasik bir füze görünümünde olsa da çok daha yüksek hızlarda ve uzun menzilde görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Her iki Japon hipersonik sisteminin de gemisavar ve kara hedeflerine taarruz görevleri için geliştirilmesi öngörülüyor. 2020 tarihli bir ATLA belgesi, gemisavar görevler için uçak gemilerinin güvertesini delmeye özel zırh delici bir harp başlığı planladığını, kara taarruz sürümünde ise alan baskısı amacıyla çoklu yüksek yoğunluklu patlayıcı şekillendirilmiş parçacıklar kullanılacağını ortaya koydu.