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Kadın - Aile
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Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

2023-03-17 21:49:38
Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir kimyasal madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz besinler nelerdir? İşte cevabı…

#1
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

PATLAMIŞ MISIR- Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

#2
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

KAŞAR PEYNİRİ- Kaşar peyniri, tiramin içerir. Tiramin, kan basıncını önemli ölçüde arttırabilir. Aynı zamanda migreni tetikler.

#3
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

FIRINDA PATATES- Fırında patates, beyne oksijen gönderen potasyum bakımından zengindir. Ayrıca glikoz beyine giden kan tedarikini arttırır. B vitamini ve amino asit içerir.

#4
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

TARÇIN- Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

#5
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

SAFRAN- Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

#6
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

TON BALIĞI- Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

#7
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

FASULYE- Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir gıda. Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

#8
Foto - Sinir sistemini bozan besinler olduğu ortaya çıktı! Böyle tüketirseniz besin değerini yok ediyor! Bakın ne

BİTTER ÇİKOLATA- Bitter çikolata, beyin hücrelerinin aktivasyonundan sorumlu flavonoidler içerir. Bu yiyecek damarları büyütür, beyin fonksiyonlarını uyarır ve oksijen sağlar.

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