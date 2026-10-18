Fransa'daki eylemler İtalya'ya sıçradı: İsyan Avrupa’yı yakıyor

MİLANO'NUN GÖBEĞİNDE BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ Hayat pahalılığı ve hükümet politikalarını protesto eden çoğunluğu genç göstericiler Milano'nun simgelerinden Duomo Meydanı'nda toplandı. Gösterinin ilerleyen saatlerinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bazı göstericiler polis ekiplerine taş, sis bombası ve havai fişek fırlatırken çöp kutuları da güvenlik güçlerinin üzerine atıldı. Polis ise kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo Meydanı çevresinde barikatlar kurularak ateşe verilirken San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya geldi.