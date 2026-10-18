Fransa'daki eylemler İtalya'ya sıçradı: İsyan Avrupa’yı yakıyor
Fransa'da lise öğrencilerinin öncülüğünde başlayan ve Belçika'ya uzanan protestoların ardından bu kez İtalya'nın birçok kenti karıştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa'da lise öğrencilerinin öncülüğünde başlayan ve Belçika'ya uzanan protestoların ardından bu kez İtalya'nın birçok kenti karıştı.
Hayat pahalılığı ve Giorgia Meloni liderliğindeki hükümete karşı sokağa çıkan göstericiler Milano, Bologna ve Torino'da polisle karşı karşıya geldi.
Milano'nun dünyaca ünlü Duomo Meydanı'nda barikatlar ateşe verilirken polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Avrupa'da yükselen hayat pahalılığına yönelik tepkiler sokaklara taşmaya devam ediyor. Fransa ve Belçika'daki gösterilerin ardından İtalya'nın birçok kentinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Gösterilerin en sert geçtiği adreslerden biri Milano oldu.
MİLANO'NUN GÖBEĞİNDE BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ Hayat pahalılığı ve hükümet politikalarını protesto eden çoğunluğu genç göstericiler Milano'nun simgelerinden Duomo Meydanı'nda toplandı. Gösterinin ilerleyen saatlerinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bazı göstericiler polis ekiplerine taş, sis bombası ve havai fişek fırlatırken çöp kutuları da güvenlik güçlerinin üzerine atıldı. Polis ise kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo Meydanı çevresinde barikatlar kurularak ateşe verilirken San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya geldi.
BOLOGNA'DA TREN İSTASYONU KAPATILDI Olaylar Milano ile sınırlı kalmadı. Bologna'da Merkez Tren Garı önünde toplanan öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş, metal cisimler ve piroteknik maddeler attığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine Bologna Tren İstasyonu tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.
TORİNO'DA DA ORTALIK KARIŞTI Torino'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoda da genç göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.
Polis bazı kişileri gözaltına alırken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gözaltına alınan bazı göstericilerin üzerinde kaldırım taşı ve cam kırmaya yarayan çekiçler bulunduğunu açıkladı
ROMA'DA ON BİNLER SOKAĞA ÇIKTI Başkent Roma'da ise İtalya'nın en büyük işçi sendikalarından CGIL öncülüğünde geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı gösteri büyük ölçüde olaysız tamamlandı.
İşçiler artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto ederken sendika cephesinden 20 Kasım için ulusal grev kararı geldi.
MELONİ: ŞEHİRLERİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMEK HAK DEĞİL İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin farklı kentlerinde yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Barışçıl biçimde gösteri yapan vatandaşlara saygı duyduğunu belirten Meloni, demokratik toplumlarda protesto hakkının önemine dikkat çekti.
Şiddete başvuran gruplara ise sert tepki gösteren Meloni, Milano'da güvenlik güçlerine taş atıldığını ve polislerin yaralandığını;
Torino'da bazı kişilerin tehlikeli cisimlerle gözaltına alındığını, Bologna'da ise olaylar nedeniyle tren istasyonunun kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.
Meloni, “Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi savaş alanına çevirmek ise bir hak değildir” mesajını verdi. İtalya Başbakanı ayrıca muhalefet partilerine de şiddet olaylarını açık biçimde kınamaları çağrısında bulundu.
SALVINI'DEN SERT TEPKİ Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de şiddet olaylarına karışan protestocuları hedef aldı. Salvini, güvenlik güçlerine saldıran göstericileri “korkaklar ve suçlular” sözleriyle nitelendirerek olaylara sert tepki gösterdi.
AVRUPA'DA PROTESTO DALGASI GENİŞLİYOR İtalya'daki gelişmeler, Fransa'da öğrencilerin başlattığı ve ardından Belçika'da da karşılık bulan protestoların Avrupa gündemini hareketlendirdiği bir dönemde yaşandı.
Milano, Bologna ve Torino'daki çatışmalı gösteriler ile Roma'daki on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, ekonomik şartlara yönelik toplumsal tepkinin İtalya'da da sokaklara taşındığını ortaya koydu.
Önümüzdeki süreçte gözler, sendikaların 20 Kasım için duyurduğu ulusal greve çevrildi.
İtalya'da hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine karşı düzenlenen protestolarda Milano, Bologna ve Torino'da olaylar çıktı. Duomo Meydanı'nda barikatlar ateşe verildi.
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