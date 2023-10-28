Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Alpsu, diğer illerden nara yoğun talep olduğunu anlatarak, "Nar genelde bakım istemez ama suyunu bol verdiğinizde verimi de yüksek olur. Aşureden tutun da birçok üründe kullanılır. İlçemiz için de iyi bir gelir kaynağıdır. Narın suyu kola ya da diğerlerinden daha faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Üreticilerden Mustafa Emeklioğlu ise ilçede üretilen narın çok güzel ve verimli olduğunu dile getirerek, "Bu sene verim iyi, Allah bereket versin. Ürünlerimiz kendimize ait, toplayıp satıyoruz." dedi.