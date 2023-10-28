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Tarım
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Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

2023-10-28 21:33:24
Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Zeytinliklerin sınırını belirlemek için dikilen nar ağaçları ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

#1
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tescilli mandalina ve siyah incir bahçelerinin yanı sıra zeytinliklerin çevrelerine sınırlarının belli olması ve hırsızlığa karşı önlem amaçlı dikilen "deve dişi" nar, üreticiye ek gelir sağlıyor.

#2
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Edremit Körfezi'nde yer alan ve tarımsal üretimin yoğun olduğu Havran'ın mandalinası ve siyah incirinin coğrafi işaret tescilleri geçen yaz Türk Patent ve Marka Kurumunca yapıldı.

#3
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde de söz sahibi olan Havranlı çiftçiler, arazi sınırlarını belirlemek ve zeytinlerinin çalınmasını önlemek amacıyla bahçelerinin etrafına nar fidanları dikmeye başladı.

#4
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Tatlı ve iri taneli olması dolayısıyla tercih edilen, yıllık üretimi zamanla 500 tondan 1500 tona kadar yükselen Havran narı, zeytin, mandalina ve incir üreticisinin ek gelir kapısı haline geldi.

#5
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

İşçiler tarafından makaslarla özenle kesilerek dallarından alınıp kasalara dizilerek Havran Sebze ve Meyve Hali'ne taşınan ve boyutlarına göre gruplandırılan narlar, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Edirne'ye gönderiliyor.

#6
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, ilçede "deve dişi" nar hasadının başladığını söyledi. Son günlerde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğinden narın pek rağbet görmediğini belirten Hançer, havaların soğumaya başlamasıyla satışların artacağını umduklarını dile getirdi. Havran'da üretilen narın iri taneli ve tatlı olduğunu aktaran Hançer, "Nar yağmuru pek sevmez bu yüzden bu sene kalite yüksek." dedi.

#7
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Hançer, yeni dikilen fidanlarla üretimin daha da artacağını vurguladı. İlçede nar bahçesi bulunmadığını anlatan Hançer, "Zeytin ve mandalina bahçelerinde hırsızlık oluyor, ürünlerimiz arazilerimizden çalınıyor. Üreticimiz de tarlalarının etrafına nar fidanları dikerek hem sınır, çit gibi görev görüyor hem de üzerindeki üründen faydalanmış oluyor. Hemen hemen bütün arazilerimizin etraflarında nar ağaçları vardır." ifadesini kullandı. Hançer, tatlı olduğu için sofralarda yemekten sonra tüketilebilen Havran narının, çocukların, parklarda bahçelerde yiyebileceği bir ürün olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Bu narın meyve suyu olarak da değerlendirilebileceğini söyleyen Hançer, "İlçemiz nar ve mandalina üretiminde bölgede ciddi anlamda söz sahibi, bu yüzden meyve suyu fabrikalarını buraya davet ediyoruz, gelmelerini istiyoruz. Biz ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Narımızla ilgili coğrafi işarete başvurduk, inşallah onu da almayı düşünüyoruz." diye konuştu. Havran Sebze ve Meyveciler Hali komisyoncularından Güven Alpsu da nar üretiminin Havran'da yıllardır yapıldığını belirtti.

#9
Foto - Sınır belirlemek için dikildi ekonomiye katkı sağladı

Alpsu, diğer illerden nara yoğun talep olduğunu anlatarak, "Nar genelde bakım istemez ama suyunu bol verdiğinizde verimi de yüksek olur. Aşureden tutun da birçok üründe kullanılır. İlçemiz için de iyi bir gelir kaynağıdır. Narın suyu kola ya da diğerlerinden daha faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Üreticilerden Mustafa Emeklioğlu ise ilçede üretilen narın çok güzel ve verimli olduğunu dile getirerek, "Bu sene verim iyi, Allah bereket versin. Ürünlerimiz kendimize ait, toplayıp satıyoruz." dedi.

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