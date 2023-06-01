Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

YKS ve LGS sınavları yaklaştıkça vatandaşlar sınava girecek çocukları için hafızayı güçlendiren şifalı bitki arayışına girdi. Vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tutarak çocuklarının sınavlarda daha başarılı olması için hafızayı güçlendirici bitkileri tercih etmeye başladı. Eskişehir’de şifalı bitkiler satışı yapan aktar Metin Ağılönü, sınav dönemi yaklaşmasından dolayı öğrenciler hafızalarını güçlendirecek bitkilere ilgi gösterdiğini ifade etti. Ağılönü, özellikle Ginkgo Biloba, Çarkıfelek, Biberiye ve Gingseng bitkilerinin hafızayı güçlendirici özelliklere sahip olduğunu söyledi.