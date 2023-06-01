Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

Çarkıfelek adındaki bitkinin de hafıza güçlendirici etkisi olduğunu vurgulayan Ağılönü, “Biberiye adındaki ot da özellikle sınava girmeden önce yakalarına birkaç damla damlatıp ya da burunlarına çekerek kokusunun vermiş olduğu rahatlatıcı özelliği olduğundan dolayı dikkat toparlayıcı olarak kullanabilirler. Vücudun dirençli olması demek hafıza ve bütün vücudun dirençli olması demektir. Ginseng de vücudun direncini artırır. Hafızayla beraber bütün vücudun dirençli olması her şeyi harekete geçireceği için haliyle vücut güçlü olacak. Öğrenciler ve büyükler bu bitkileri kullanılırlarsa çok büyük faydalarını görecekler. Allah hepsinin yardımcıları olsun” dedi.