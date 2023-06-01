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Kadın - Aile
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Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

2023-06-01 15:02:46
Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

Aileler, sınavlardan önce çocuklarının hafızasını güçlendirecek olan bitkilere ilgi göstermeye başladı.

#1
Foto - Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

YKS ve LGS sınavları yaklaştıkça vatandaşlar sınava girecek çocukları için hafızayı güçlendiren şifalı bitki arayışına girdi. Vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tutarak çocuklarının sınavlarda daha başarılı olması için hafızayı güçlendirici bitkileri tercih etmeye başladı. Eskişehir’de şifalı bitkiler satışı yapan aktar Metin Ağılönü, sınav dönemi yaklaşmasından dolayı öğrenciler hafızalarını güçlendirecek bitkilere ilgi gösterdiğini ifade etti. Ağılönü, özellikle Ginkgo Biloba, Çarkıfelek, Biberiye ve Gingseng bitkilerinin hafızayı güçlendirici özelliklere sahip olduğunu söyledi.

#2
Foto - Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

Ağılönü, bu şifalı bitkilerin kullanılmasının öğrencilerin hafızalarının güçlenmesinde yardımcı olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

#3
Foto - Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

“Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabilmesi için tamamen bitkisel ürünler var. Gingko Biloba diye bir ürünümüz mevcut. Bu ürün hafızayı güçlendirici özelliğe sahip. Beyini de güçlendirir. Bunun kapsül şeklinde de olanı var ot şeklinde olanı da var. İster ot şeklinde demleyerek, ya da kapsül halinde sabah akşam yutarak kullanabilirler. Sınava hazırlanacak öğrencilerin bunları yaklaşık 15-20 gün kala almaları daha iyi olur. Gingko Biloba’nın beyindeki kılcal damarlardaki kanın hızlandırılması ve hücrelerin yenilenmesi açısından hafızayı güçlendirme ve dinç tutmaya yönelik özellikleri var”.

#4
Foto - Sınav öncesinde talep yağıyor! İşte, hafıza güçlendiren o bitkiler

Çarkıfelek adındaki bitkinin de hafıza güçlendirici etkisi olduğunu vurgulayan Ağılönü, “Biberiye adındaki ot da özellikle sınava girmeden önce yakalarına birkaç damla damlatıp ya da burunlarına çekerek kokusunun vermiş olduğu rahatlatıcı özelliği olduğundan dolayı dikkat toparlayıcı olarak kullanabilirler. Vücudun dirençli olması demek hafıza ve bütün vücudun dirençli olması demektir. Ginseng de vücudun direncini artırır. Hafızayla beraber bütün vücudun dirençli olması her şeyi harekete geçireceği için haliyle vücut güçlü olacak. Öğrenciler ve büyükler bu bitkileri kullanılırlarsa çok büyük faydalarını görecekler. Allah hepsinin yardımcıları olsun” dedi.

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