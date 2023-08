Özetle, The Simpsons Conspiracy: How They Predict The Future adlı videona yazar ekibinin eğitim seviyesine dikkat çekilirken, “Diğer programların çoğunun aksine, Simpsons'ın yazım ekibi büyük ölçüde matematikten sosyal bilimlere kadar çeşitli alanlarda son derece eğitimli yazarlardan oluşuyor. Bu nedenle teknolojik gelişmelere yakın bağlantılılar ve birbirleriyle de büyük bir etkileşim içindeler” denildi.