Dünya peşindeyken ABD'den flaş Bayraktar TB2 SİHA hamlesi geldi! Komutanın o görüntüsü gündem oldu
Dünyada çok sayıda ülke tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...
Defenceturk tarafından aktarılan habere göre, NATO’nun Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TAMT) misyonu çerçevesinde Adana’daki İncirlik Üssü’nde konuşlu bulunan Polonya’ya ait Bayraktar TB2 SİHA birliği, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.
ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Alberto M. Esposito liderliğindeki askeri heyet, üsse gelerek hem yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı hem de sahadaki operasyonel kabiliyetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında ABD’li personelin ve Esposito'nun Türkiye’de geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına özel ilgi gösterdiği gözlemlendi.
Heyet üyeleri, TB2 sistemlerinin teknik özellikleri, görev performansı ve farklı operasyon sahalarında sağladığı avantajlar hakkında detaylı brifing aldı. Ayrıca bakım, kontrol ve görev planlama süreçlerine dair uygulamalı tanıtımlar da gerçekleştirildi. ABD’li askeri yetkililerin, SİHA’nın özellikle keşif, gözetleme ve hassas taarruz kabiliyetlerini yakından incelemesi dikkat çekti.
Ziyaretin, NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak operasyonel anlayışı geliştirmeyi hedeflediği ifade edilirken, farklı ülkelerin envanterinde bulunan sistemlerin karşılıklı olarak tanıtılmasının ittifak içindeki koordinasyona katkı sağladığı vurgulandı. Bu tür temasların, gelecekteki ortak görevler ve teknoloji paylaşımı açısından da önemli bir zemin oluşturduğu değerlendiriliyor.
Bilindiği üzere Polonya geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA tedarikj edip İncirlik Üssü'ne konuşlandırmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23