Gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'le ilgili vahim iddia! İhbar üstüne ihbar geliyor

"Dün, Vali Sonel gözaltına alındıktan sonra aile avukatımıza ihbar yağdı. Bunlar sadece kızımıza zarar vermemiş. Binlerce masum kıza zarar vermiş. Tuncay Sonel bu çetenin başıdır. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu öldürmüş. Tuncay Sonel de bunu kapatmak için tüm kurumları kullanıp Gülistan'ın delillerini yok edip bir katilden daha çok katil duruma gelmiştir. Biz başsavcımıza güveniyoruz. Şu an aile avukatımız yetişemeyeceği kadar ihbar aldı. Olayla ilgili yeni isimler geliyor."