ABD, İsrail karşıtlarını kupaya almayacak: Herkes bu işe şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump’ın Yahudi seviciliği tam gaz sürüyor. Bu kez de yaklaşan Dünya Kupası için skandal bir hamleye hazırlanıyor...
ABD Başkanı Trump’ın Yahudi karşıtlığıyla mücadele elçisi, ABD’nin yurtdışında Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı kişilerin Dünya Kupası’na katılımını engelleyeceğini söyledi. İsrail’in Jeruselam Post gazetesine göre; ABD’nin Yahudi karşıtlığını izleme ve mücadele özel temsilcisi Haham Yehuda Kaploun, kendi ülkelerinde Yahudi karşıtlığını körüklemekle suçlanan kişilerin Dünya Kupası’na katılmasının ABD tarafından yasaklanacağını söyledi. Kaploun, “Başkan ve Dışişleri Bakanı, İsrail’e karşı fitne çıkarmak isteyenlerin burada hoş karşılanmadığını açıkça belirttiler
Antisemitizmle birlikte kendi nefretlerini ABD’ye getirmek isteyenler burada hoş karşılanmıyor. Bu ülkeye gelmek bir ayrıcalıktır, bir hak değildir” diyerek İsrail karşıtlığı yaptığı belirlenen kişilere Dünya Kupası’nı izlemesi için ABD’nin vize vermeyeceğini söyledi. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada’daki şehirlerde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, 48 milli takımın katılımıyla organizasyonun bugüne kadarki en büyük etkinliği olacak.
Elemeleri geçen ülkeler arasında, İran, Türkiye ve Güney Afrika gibi İsrail ile açıkça -ve bazı durumlarda kelimenin tam anlamıyla- çatışmış birçok ülke bulunuyor. Elemeleri geçemeyen İsrail ise finallerde yer almıyor.
ABD, taraftarların statlarda İsrail karşıtı sloganlar atmasının önüne geçmeye çalşıyor.
