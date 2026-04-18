SON DAKİKA
Çocuk suçlulara acımayacaklar: İsveç ceza yaşını 13’e düşürüyor! Ve yeni yasa geliyor Rusya'dan çok konuşulacak 'Türkiye' çıkışı: Biz buna hazırız ABD, İsrail karşıtlarını kupaya almayacak: Herkes bu işe şaştı kaldı Türk savunma devi ABD'yi salladı! Herkes Türk silahını konuşacak Gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'le ilgili vahim iddia! İhbar üstüne ihbar geliyor ‘Okul saldırganı yaşıyor’ iddiasına jet cevap: Sosyal medyada yaygara kopartıldı Şimdi tam zamanı! Türkiye'nin siyah elması: Herkes peşinde, protein deposu... Herkes bunu yapsın
27. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Hemşire İlayda’nın son mesajı ortaya çıktı
Kartal’da 19 Mart gecesi yaşanan trajik ölüm, adli makamları harekete geçirdi. Özel bir hastanede görev yapan hemşire Naile İlayda Ateş, akşam saatlerinde diyetisyen doktor sevgilisi A.A.’nın dairesine gitti. Saat 22.10 sıralarında 27. kattan düşerek beton zemine çakılan genç hemşire, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan A.A., şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest kaldı. Ölümünden 20 dakika önce annesine gönderilen bir mesaj ortaya çıktı…

İstanbul Kartal'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Naile İlayda Ateş’in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik gelişme ise genç kadının telefon kayıtlarında yaşandı. İlayda Ateş’in hayatını kaybetmeden yaklaşık 20 dakika önce annesine duygu dolu bir veda mesajı yazdığı tespit edildi. Mesajında hayata dair hayal kırıklıklarını dile getiren Ateş’in, küçük oğlu Kuzey’i annesine emanet etmesi "intihar mı, cinayet mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Erkek arkadaşının 27. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki hemşire Naile İlayda Ateş'in, olaydan yaklaşık 20 dakika önce annesine gönderdiği veda mesajı ortaya çıktı. Mesajda “Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı” diyen genç kadın, oğlunu annesine emanet etti.

“ÇIKTIĞIMDA SALON PENCERESİNİN AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜM” Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre hemşire Ateş'in erkek arkadaşı diyetisyen doktor A.A. 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen doktor, ifadesinde, "İlayda ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İlayda aynı hastanede çalışmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 aydır sevgiliyiz. Akşam geç saatlere kadar dışarda alkol alıp eğlendik. Mekanda İlayda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim. Çıktığımda salon penceresinin açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda İlayda yerde yatıyordu. Bunu görür görmez ambulans ve polisi aradım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEP TELEFONU ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, Ateş'in ölümünden 20 dakika önce telefonundan annesine gönderilen bir mesaj ortaya çıktı.

Mesajda, "Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu? Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın" ifadeleri yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında parmak izlerinin analiz edilmesi için Ateş'in cep telefonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka
Gündem

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında ale..
Hacca gidecekler dikkat! Suudi Arabistan cezayı kesecek: Yakalanana 1 milyon 200 bin lira ceza ve 10 yıl sürgün
Ekonomi

Hacca gidecekler dikkat! Suudi Arabistan cezayı kesecek: Yakalanana 1 milyon 200 bin lira ceza ve 10 yıl sürgün

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kutsal toprakların nizamını bozmaya çalışan ve izinsiz hac ibadetine yeltenenlere karşı adeta savaş açtı..
Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza
Gündem

Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza

Rekabet Kurulu, perakende teknoloji piyasasında dengeleri bozan ve tüketicinin cebini hedef alan gizli anlaşmaları gün yüzüne çıkardı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar
Gıda

Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede birçok üründe hile tespit edilirken, İzmir’de bir işletmenin pide harcında at ve eşek eti ..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
