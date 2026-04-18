27. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Hemşire İlayda’nın son mesajı ortaya çıktı
Kartal’da 19 Mart gecesi yaşanan trajik ölüm, adli makamları harekete geçirdi. Özel bir hastanede görev yapan hemşire Naile İlayda Ateş, akşam saatlerinde diyetisyen doktor sevgilisi A.A.’nın dairesine gitti. Saat 22.10 sıralarında 27. kattan düşerek beton zemine çakılan genç hemşire, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan A.A., şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest kaldı. Ölümünden 20 dakika önce annesine gönderilen bir mesaj ortaya çıktı…