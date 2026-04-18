Şimdi tam zamanı! Türkiye'nin siyah elması: Herkes peşinde, protein deposu... Herkes bunu yapsın

Anti-inflamatuar Etkiler: Trüf mantarlarının içinde bulunan bileşikler, vücutta iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahiptir. Bu, eklem hastalıkları ve diğer iltihaplı rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olabilir. Zengin Besin Değeri: Trüf mantarları, protein, lif, B vitaminleri (özellikle B2, B3 ve B5) ve mineraller (örneğin demir ve magnezyum) açısından zengindir. Bu, genel sağlığı iyileştirebilir ve enerji seviyelerini artırabilir. Cilt Sağlığına Katkı: Trüf mantarları, cilt sağlığını iyileştiren ve yaşlanma belirtilerini azaltan özelliklere sahip olabilir. İçerdikleri antioksidanlar ve vitaminler, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir. Zihinsel Sağlık: Trüf mantarlarının içerdiği bazı bileşikler, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve zihinsel sağlığı destekleyebilir. Beyin sağlığını güçlendiren trüf, nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Antibakteriyel ve Antiviral Özellikler: Yapılan bazı araştırmalar, trüf mantarlarının antibakteriyel ve antiviral özellikler taşıdığını göstermektedir. Bu da enfeksiyonlara karşı koruma sağlamada faydalı olabilir. Trüf mantarları, türüne bağlı olarak yılın hemen her dönemi (özellikle Eylül-Mart arası) hasat edilebilir. Yazlık trüfler Mayıs-Ağustos, sonbahar trüfleri Eylül-Aralık, kışlık (siyah) trüfler ise Aralık-Mart aylarında meşe ve kayın köklerinde, toprak altında bulunur Trüf mantarı ile ne yapılır? İşte bu aromanın ev sahipliği yapacağı üç güzel örnek: Trüflü Fettuccine. Trüf Mantarlı Kremalı Makarna Tagliatelle al Tartufo. Trüflü Pizza Hamuru. Trüf Mantarlı Beyaz Pizza. Mantar ve Trüf Kombinasyonlu Pizza. Klasik Trüflü Risotto. Mantarlı ve Trüflü Risotto.